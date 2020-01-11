阿曼蘇丹逝世　堂弟海賽姆執掌王位

統治中東國家阿曼（Oman）半世紀的蘇丹卡布斯（Qaboos Bin Said Al Said）1月10日晚上因病離世，終年79歲。當地國營媒體之後報道，由卡布斯的堂弟海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）繼位。

阿曼新蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）（Getty Images）

曾擔任遺產與文化部部長

《海灣新聞》（Gulf News）報道，海賽姆生於1954年，曾到英國牛津大學讀書，他原先擔任遺產與文化部（Minister of Heritage and Culture）的部長，過去也曾多次作為蘇丹的特別代表前往各地，並曾在外交部出任不同崗位。近年阿曼發表的2040願景計劃，他是有關委員會的負責人。

阿曼蘇丹卡布斯生前致力協調美國和伊朗之間的關係，但他近年受到健康問題困擾，令協調工作顯得有心無力（Reuters）

剛離世的蘇丹布斯沒有子嗣，過去一直沒有公開宣布繼任人。根據一份1996年的法令規定，王室家族要在蘇丹出現空缺的三日內決定繼任人選。

卡布斯自1970年起統治阿曼，歷時半世紀，他一直致力於調解美國和伊朗之間的糾紛，但他近年受到健康問題影響，包括在2019年12月到比利時接受大腸癌治療。