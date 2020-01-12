哈里梅根退居王室幕後　特朗普：這不應發生在英女王身上

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）未經王室同意，退居王室幕後。美國總統特朗普對英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）表示同情。

特朗普2020年1月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時說：「我覺得這很悲哀。我真的這麼認為。她是一位偉大的女性。」

「如果你仔細看，就會發現她從來沒有犯過錯誤。她度過了一段完美的時光，」他補充道。「我對女王非常尊敬。我認為這不應該發生在她身上。」

哈里王子夫婦1月8日在Instagram帳號上寫道，「經過幾個月的反思和內部討論，我們選擇在今年做出改變。」

哈里王子夫婦表示，他們將繼續全力支持英女王，並繼續支持相關慈善機構。他們想讓8個月大的兒子阿奇（Archie Harrison）在成長過程中實現「地域平衡」，因此他們計劃往返英國和北美兩地生活。 在英國以外的地方生活將為他們的家庭提供「專注於下一篇章的空間」。

英國《衛報》8日報道稱，兩人發出聲明前並沒有徵詢包括英女王伊利沙白二世在內的任何王室成員的意見。

白金漢宮1月8日晚上發表了一份僅有兩行的簡短聲明，暗示這對夫婦的聲明讓王室措手不及。聲明表示，「有關哈里和梅根引退的討論仍在初期階段，我們理解哈里和梅根想要採取不同方式生活的想法，但這是非常複雜的問題，需要時間來處理。」

報道稱，王室使用了「失望」一詞，這代表了王室內部成員真正的感受，「失望」或許不在於這件事本身，而在於事件處理的方式。哈里王子夫婦事前未徵詢其他王室成員意見，這讓王室成員很「受傷」並「深感失望」。