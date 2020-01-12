【2020台灣大選】多國祝賀蔡英文勝選　稱期望繼續合作交流

台灣1月11日舉行的大選告一段落，民進黨的蔡英文以破紀錄的超過817萬票連任台灣總統，多國及國際機構都向她祝賀，並期望在對方的新一屆任期繼續就不同議題合作。

台灣大選：蔡英文總統取得破紀錄的817萬票，成功連任。（Reuters）

日本外相茂木敏充表示，台灣與日本擁有相同看基本價值觀，而且在緊密經濟關係與民眾往來都是重要的夥伴。他稱日本會繼續維持與台灣的非政府之間實務關係的立場，加強雙方的合作和交流。茂木認為，圍繞台灣的問題，期待當事者之間透露直接對話和平解決，促進區域和平與安定。

美國亦有多名政治人物祝賀蔡英文勝選，其中國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於Twiiter表示，大選反映台灣展示當地穩健的民主系統，他感謝蔡英文帶領建立一個強健的美台關係。

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2020年1月11日

而民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）亦恭賀蔡英文和台灣民眾經歷另一場成功的選舉。他認為當地因為其自由和開放的社會而變得更加強大，並指華府應該繼續與台灣及其他理念相近的民主政體加強合作。

Congratulations to President Tsai and the people of Taiwan for another successful election. You are stronger because of your free and open society. The United States should continue strengthening our ties with Taiwan and other like-minded democracies. https://t.co/NAt6ldYpRj — Joe Biden (@JoeBiden) 2020年1月11日

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，這次台灣大選是當地民主蓬勃的證明，他祝賀蔡英文及當地民眾的同時，亦希望台海雙方可以重新展開對話化解分歧，並建立具建設的兩岸關係。

歐盟對外事務部（EEAS）的聲明提到，雙方的管治制度都是建基於民主、法治和人權，又強調歐盟會繼續留意台海局勢，促進兩岸進行對話。

另外，與台灣有邦交關係的南美洲國家巴拉圭，總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）亦透過Twitter祝賀蔡英文連任，他表示巴拉圭會與台灣在多方面合作，保持緊密關係。