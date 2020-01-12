【2020台灣大選】多國祝賀蔡英文勝選　稱期望繼續合作交流

即時國際
撰文：
最後更新日期：

台灣1月11日舉行的大選告一段落，民進黨的蔡英文以破紀錄的超過817萬票連任台灣總統，多國及國際機構都向她祝賀，並期望在對方的新一屆任期繼續就不同議題合作。

台灣大選：蔡英文總統取得破紀錄的817萬票，成功連任。（Reuters）

日本外相茂木敏充表示，台灣與日本擁有相同看基本價值觀，而且在緊密經濟關係與民眾往來都是重要的夥伴。他稱日本會繼續維持與台灣的非政府之間實務關係的立場，加強雙方的合作和交流。茂木認為，圍繞台灣的問題，期待當事者之間透露直接對話和平解決，促進區域和平與安定。

美國亦有多名政治人物祝賀蔡英文勝選，其中國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於Twiiter表示，大選反映台灣展示當地穩健的民主系統，他感謝蔡英文帶領建立一個強健的美台關係。

而民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）亦恭賀蔡英文和台灣民眾經歷另一場成功的選舉。他認為當地因為其自由和開放的社會而變得更加強大，並指華府應該繼續與台灣及其他理念相近的民主政體加強合作。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，這次台灣大選是當地民主蓬勃的證明，他祝賀蔡英文及當地民眾的同時，亦希望台海雙方可以重新展開對話化解分歧，並建立具建設的兩岸關係。

歐盟對外事務部（EEAS）的聲明提到，雙方的管治制度都是建基於民主、法治和人權，又強調歐盟會繼續留意台海局勢，促進兩岸進行對話。

另外，與台灣有邦交關係的南美洲國家巴拉圭，總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）亦透過Twitter祝賀蔡英文連任，他表示巴拉圭會與台灣在多方面合作，保持緊密關係。

【2020台灣大選】外媒：北京強硬立場反助蔡英文聲望回升
【2020台灣大選】《衛報》：蔡英文若連任　談判兩岸關係更艱難
【2020台灣大選】媒體解說選舉：蔡英文愛動物　韓國瑜砲轟媒體
【2020台灣大選】彭博社：投票取決於經濟表現　對北京關係成次要
【2020台灣大選】電視辯論火花四射　媒體：唇槍舌劍繞不開兩岸
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。