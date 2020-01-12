【伊朗誤擊烏航】英大使參與示威被短暫拘押　藍轁文批違反國際法

伊朗承認「意外」擊落烏克蘭客機後，德黑蘭爆發抗議示威，英國駐伊朗大使被德黑蘭當局短暫拘留，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）批評此舉「嚴重違反國際準則」。

伊朗政府1月11日承認軍方在8日錯誤擊落烏克蘭波音737客機，全機176人罹難，包括82名伊朗人。民眾11日在德黑蘭聚集，悼念空難遇難者。（Reuters）

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伊朗爆發抗議 英國大使被拘留

在伊朗承認「失誤」擊落烏克蘭客機後，憤怒的示威者當地時間2020年1月11日湧上德黑蘭街頭，對伊朗政權施加更大壓力。

伊朗法爾斯通訊社消息稱，大約1,000名抗議者在德黑蘭高喊反政府口號，還有人把矛頭對準最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

據《紐約郵報》報道，阿米爾·卡比爾大學（Amir Kabir University）的學生們要求最高領袖哈梅內伊辭職，一名抗議者舉着一條橫額，上面寫着「去你的，是你的錯」。橫額上還顯示了16名遇難學生的名字和照片。

一班學生高呼口號，要求革命衛隊「放過這個國家！」他們還提到了已故的伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），說他是「一名謀殺者」，「他的領導人也是！」據悉，英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire）有份參與該所大學外舉行的悼念活動，惟活動其後演變成反政府示威。

據英國天空新聞台報道稱，馬凱爾因涉嫌組織、煽動和指揮抗議活動，在返回大使館期間被伊朗政府拘押。一個多小時後被釋放。

對此，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）批評伊朗此舉在沒有任何理由或解釋之下，「嚴重違反國際準則」。

當地時間1月11日早上，伊朗軍方發布聲明說，伊朗無意中擊落了失事的烏克蘭客機，並將飛機被擊落歸咎於「人為失誤」。據悉，這架客機裏有82名伊朗人。