【伊朗誤擊烏航】特朗普盛讚示威者　稱一直站在伊朗人民一方

美國總統特朗普（Donald Trump）1月11日於社交網頁上帖文，支持伊朗民眾示威，並要求伊朗開放予人權組織監察示威，警告不會容許和平示威者被屠殺的情況出現。

伊朗德黑蘭有示威者不滿伊朗遲遲未公布意外真相，爆發抗議示威。（Reuters）

特朗普在個人Twitter上分別以英語及波斯語帖文，以勇敢及長期受苦來形容伊朗人民，表示自己自上任以來一直站在伊朗人民的一方。特朗普稱他的管治團隊會繼續支持伊朗人民，和密切留意示威的事態發展。特朗普盛讚伊朗人民的勇氣鼓勵人心。

特朗普又要求伊朗開放予人權組織監察示威，警告不會容許和平示威者被屠殺的情況出現。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在個人Twitter上帖文，稱伊朗人民的聲音很明確，他們對伊朗政權當局的謊言、腐敗、無能和殘暴行為感到煩厭。蓬佩奧稱伊朗人民應有更好的未來。

伊朗8日意外擊落烏克蘭客機，造成176人死亡，至11日始承認錯誤。有示威者不滿伊朗遲遲未公布意外真相，爆發抗議示威，要求最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）下台。伊朗2019年爆發連串示威抗議，示威者與防暴警察發生激烈衝突，造成200多人傷亡。