Facebook與Instagram刪除撐蘇萊曼尼帖文　伊朗：不民主

美國社交網站巨頭Facebook發言人1月10日承認，Facebook及公司旗下Instagram正在刪除那些內容為支持伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的網絡帖文，理由是要遵守美國的制裁。伊朗之前已對此表達不滿，形容是「不民主」與「無恥」。

Facebook承認，Facebook及Instagram正在刪除支持伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」將領蘇萊曼尼的發文。Instagram是少數可以在伊朗直接瀏覽、無須翻牆的西方社交網站（美聯社）

美國有線新聞網絡（CNN） 1月11日報道，Facebook發言人在10日發表的聲明中指出，作為遵守美國法律的一部份，公司會刪除由受制裁人員和組織運營以及代表他們運營的帳戶，亦會刪除那些稱讚受制裁團體與個人行為，以及試圖幫助其進一步行動的帖文。

發言人指，假如用戶認為帖子遭錯誤刪除，可以向Facebook上訴。

今次並不是第一宗Facebook針對伊朗或蘇萊曼尼作出的措施。2019年4月美國把伊朗革命衛隊列為恐怖組織後，Instagram關閉了蘇萊曼尼的帳戶。

Instagram是少數在伊朗沒有遭封鎖的西方社交網站，但這次遭到伊朗政府的特別批評。伊朗政府發言人拉比埃（Ali Rabiei）1月6日已在Twitter稱，Instagram在一場不民主、無恥的行動中，封鎖一個無辜國家抗議暗殺蘇萊曼尼行動的聲音，但同時讓真正的恐怖分子公開發聲。

伊朗政府呼籲在全國範圍內對Instagram採取法律行動以示抗議，政府甚至在其網站上創建一個專區，讓Instagram用戶提交被該公司刪除帖文的例子。