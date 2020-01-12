安倍晉三與沙特外長會面　稱努力緩和中東緊張局勢

出訪中東的日本首相安倍晉三，1月12日在沙特阿拉伯與當地外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al-Saud）會面，他稱對中東局勢緊張加劇深感憂慮，為了緩和中東地區緊張和穩定局勢，會堅持不懈地繼續外交工作。安倍之後將與沙特國王薩勒曼（King Salman）會談。

日本首相安倍晉三出訪中東時正值美國及伊朗緊張局勢升級，他希望緩和中東地區緊張和穩定局勢。圖為伊朗總統魯哈尼2019年12月在日本與安倍晉三會面。（Reuters）

日本依賴從中東地區進口石油，共同社報道，安倍此行能否為中東地區穩定發揮作用，備受關注，相信日方將繼續呼籲沙特阿拉伯與伊朗展開對話。

在安倍與沙特外長的會面上，安倍也向對方說明日本派遣海上自衛隊到中東，確保商船安全一事。費薩爾對此回應正面，稱確保航行安全是所有相關國家的責任，對此全面歡迎。

安倍晉三1月11日抵達沙特阿拉伯，展開為期5日的中東訪問之旅，他預期會在12日與沙特國王薩勒曼及王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，並談及向中東派遣海上自衛隊的事情，之後會到訪阿拉伯聯合酋長國以及阿曼，並在15日回到日本。