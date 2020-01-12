【有片】菲律賓塔阿爾火山噴發灰煙衝天　馬尼拉機場緊急停飛航班

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菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日噴發，火山灰及濃煙衝上高空，當局擔心之後會有爆炸級的噴發，目前已經疏散數千人，馬尼拉國際機場則緊急停飛航班。

現場出現巨響與劇震

在1月12日，塔阿爾火山不但發出巨響，也讓當地附近出現劇震，當局擔心在未來數日甚至數周內，火山也會有危險的爆發。事實上自去年3月起，塔阿爾火山已開始出現異常。

該國政府部門稱，有需要疏散8000名附近居民。

🔻更多塔阿爾火山噴發的照片🔻

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當局提升警戒級別

另一方面，菲律賓火山地震研究所提升對塔阿爾火山的警戒級別，目前為第4級（最高第5級），意思為有迫在眉睫的爆發危機。

馬尼拉的尼諾伊‧阿基諾國際機場（Manila Ninoy Aquino International Airport）之後指，受火山爆發出現的火山灰影響，機場已經臨時停飛所有往來航班。

馬尼拉機場在社交網站發文，表示要暫時停飛所有往來航班（Twitter）

🔻附近居民疏散的情況🔻

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有媒體播放火山噴發現場的畫面：

1911年爆發曾造成逾千人死

塔阿爾火山位於呂宋島八打雁省（Batangas），距離首都馬尼拉約65公里，為菲律賓第二活躍的火山。當地也是旅遊景點之一，有遊客會到該處徒步探索。

該火山對上一次強烈爆發已是1977年，但是該火山在1911年的一次大爆發，曾造成1335人死亡。

塔阿爾火山位置：

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