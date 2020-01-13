【中美貿易談判】簽署儀式在白宮東廳舉行　料200人出席

中國副總理劉鶴按計劃1月13日將前往美國簽署第一階段貿易協議。美國官員披露，政府已邀請至少200人參加1月15日中美首階段貿易協議的簽字儀式。

路透社1月13日引述幾名消息人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國副總理劉鶴的簽字儀式將在白宮東廳舉行，中國政府高級官員與美國來自受貿易戰衝擊各州的國會議員預計將出席。

2019年12月24日，特朗普在海湖莊園通過視頻與美軍官兵通話後，向媒體記者談及中美貿易戰。隨後在2019年12月31日宣布「自己會在1月15日與中國簽署第一階段的貿易協議，簽署儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。他稍後會到北京，開始下一階段貿易協議的談判。」（AP）

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）1月10日對福克斯商業新聞頻道表示，協議文本的翻譯工作「進展非常好，基本上已經完成」，並稱簽署活動「一切均按計劃進行」。

白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）稍晚告訴CNBC，官員們正在等待「這份86頁協議的中文譯本」，該協議已「準備就緒」。

一位了解談判情況的美國消息人士稱，隨着翻譯工作展開，出現了「一些小問題」，但「不會導致協議推遲」。

按要求，中方承諾在未來兩年內增購2000億美元的美國商品，但目前中方尚未證實上述協議細節，而最近中國政府對農業採取的一些行動，令2020年採購400億美元美國農產品的目標似乎難以實現。

三名了解內情的中國官員稱，中方官員一直小心翼翼地避免公開談論第一階段協議的細節，因為華盛頓在協商過程中曾多次改變立場。一位官員稱，在協議簽署之後，關鍵是執行。一個多月來，雙方一直在討論協議文本和措辭，並確定協議生效日期。

2019年12月31日，習近平在新年賀詞中提及「一帶一路」、香港、亞洲文明對話大會、第二屆中國國際進口博覽會、中國女排等話題，對中美貿易協議則隻字未提。（新華社）

重啟中美經濟對話

《華爾街日報》還披露，未來，中美兩國每半年舉行一次會談，預計於1月15日簽署的中美第一階段貿易協議也將囊括這一點。這個常規會議將會是中美高層展開討論的平台。

《金融時報》稱，美國計劃宣布一個與中國進行經濟對話的新論壇，重拾美國歷屆行政當局對北京方面的接觸戰略。新的經濟討論機制將在劉鶴訪問華盛頓期間公布。

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據熟悉此事的人士介紹，這項努力將很可能由美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和中國副總理劉鶴牽頭，並將與兩國之間更為具體的貿易談判分開。會談將每半年舉行一次，基本上恢復小布殊（George W Bush）總統和奧巴馬（Barack Obama）總統手下高級官員們青睞的對華經濟對話架構。此前特朗普摒棄這些機制，而更喜歡關税戰和不客氣的威脅。

有經濟學教授認為，「結構化對話的復甦」可能會迫使特朗普政府在對華戰略上重新聚焦。這也代表着特朗普政府悄悄承認，結構化談判可以成為同中國打交道的工具。