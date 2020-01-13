戈恩揭示逃亡計劃成功關鍵在於「快」　諷刺日本人做事太慢

日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghosn）跨年之際逃離日本引發關注，他又於當地時間2020年1月8日在黎巴嫩舉行記者會，痛批日本力證清白。隨後戈恩又接受了巴西報紙採訪，期間提及自己的逃亡經歷，且不忘諷刺日本人。

巴西《聖保羅州報》在2020年1月12日刊載了對於戈恩的採訪文章。戈恩在採訪中談及自己的逃亡經歷，他說：「決定、計劃以及實行都十分迅速，因為日本人不迅速。」

戈恩還說：「日本人如果沒有周密的準備、計劃以及了解，就無法展開迅速行動，要想成功逃脱，就必須儘快離開日本。」

戈恩現年65歲，因多項財務不當罪名，於2018年11月在日本被逮捕，之後取保候審，並於2019年12月30日逃離日本抵達黎巴嫩首都貝魯特。

他於1月8日在貝魯特舉行了逃離日本後的首次記者會，對於自己為何逃離日本，自己在日本遭受的逮捕、關押、起訴等過程以及遭受的迫害做了一一介紹，並痛批日本司法制度不公正，力證自身清白，並強調自己的出逃行為完全是受到日本方面的壓迫而做出的無奈之舉。

不過，戈恩在記者會上未披露自己是如何從日本逃脱的。

此前黎巴嫩媒體MTV披露了戈恩從東京住所逃脱的細節。報道稱，一夥人曾偽裝成參加晚會的「樂團」到訪過戈恩在日本的住所，在「樂團」離開時，戈恩藏在搬運樂器的箱子裏，逃到地方機場，繼而離開日本。協助「作案」的「樂團成員」疑似民間僱傭兵。

在戈恩召開記者會後，日本當局立即做出回應。據日本共同社報道，日本法務大臣森雅子1月9日在記者會上表示，「（戈恩）應在司法場合證明自己無罪」。她還強調，唯一有權證明戈恩是否有罪的是日本檢察機關。