美國安顧問奧布萊恩：已接觸朝鮮要求恢復會談

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O 'Brien）1月12日接受媒體採訪時表示，美國已與朝鮮接觸，尋求恢復與朝鮮的談判。

奧布萊恩（左）表示，美國一直在通過各種渠道讓朝鮮知道，美國希望美朝關係早日重回正軌。（VCG）

美國新聞網站Axios 1月12日發布奧布萊恩10日接受該媒體訪問的文章。奧布萊恩在訪問中表示，「我們已經與朝鮮人取得聯繫，讓他們知道我們願意在繼2019年10月初斯德哥爾摩的談判之後，再次進行談判。」「我們已讓他們知道，通過各種渠道，我們希望使談判重回正軌。」

奧布萊恩續指，朝鮮領袖金正恩沒有兑現朝方曾向美國發出「聖誕禮物」的警告，是一個「積極」的跡象。惟路透社引述一些分析人士稱，這可能是平壤準備試射遠程導彈的跡象。

美國國家安全委員會發言人12日沒有就奧布萊恩的言論置評。

朝鮮國家通訊社朝中社發表的一份聲明說，朝鮮方面1月11日表示，已經收到美國總統特朗普（Donald Trump）給金正恩的生日祝福，但兩人的私人關係不足以重返會談。

在2018年和2019年的會談中，特朗普依靠他與金正恩的個人關係推動無核化，但這些努力基本上都失敗了，因此引發外界對平壤核問題的新擔憂。