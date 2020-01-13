哈梅內伊會見卡塔爾國王　促中東國家加強合作抗衡美國

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）1月12日會見到訪伊朗的卡塔爾（Qatar）國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）。哈梅內伊在會面時猛烈抨擊美國在中東「腐敗」的行為，並促請中東地區國家加強合作，以抵銷美國的行為。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊官方網站發布相片，顯示卡塔爾國王塔米姆1月12日與哈梅內伊在德黑蘭的辦公室會面。哈梅內伊在會面時促請中東地區國家增加合作。（AP）

由真主黨成立的黎巴嫩燈塔電視台（Al-Manar）1月12日報道，哈梅內伊和塔米姆會談時，形容目前地區情況是負面的，他指背後的原因是美國及其盟友所作出的「腐敗行為」，而唯一可以應對的方法是依靠地區之間的合作。

哈梅內伊又指，一些地區外的團體對於中東地區國家間增加合作沒有興趣，但這個議題與他們無關，而中東地區的國家和民族不會再接受諸如此類的脅迫及干預。

德黑蘭時報（Tehran Times）12日報道，哈梅內伊在會面時亦表示，伊朗已準備好與其他中東國家更緊密的合作。他讚揚伊朗和卡塔爾的良好政治關係，並建議兩國的經濟合作要與政治交流平行。

卡塔爾是美國在中東主要盟友之一，境內有美國大型海外駐軍基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。