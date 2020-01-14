中國男子在法國被捕　涉僱用黑幫　欲偷楓丹白露宮內的中國文物

一名中國男子在法國被捕，他涉嫌僱用西班牙黑幫，試圖偷取法國楓丹白露宮內的文物，該些文物是法國皇帝拿破崙三世之妻所收藏的中國瓷器。

西班牙《國家報》1月10日報道，一名中國籍男子在法國被捕，他涉嫌策劃從法國楓丹白露宮盜竊文物。警方證實該男子目標為中國古瓷器，一同被捕的還有他從西班牙黑幫招募的5名成員。

被捕男子則否認指控，強調自己只是到法國觀光。

法國楓丹白露宮中國館曾於2015年3月1日發生約15件珍貴藏品失竊事件。圖為法國楓丹白露宮中國館照片（新華社）

警方稱，犯罪嫌疑人名為胡壽陽（Hu Shouyang，音譯），中國籍，現年45歲。2019年12月，他從一個西班牙犯罪集團招募了5名成員，策劃組織對法國楓丹白露宮的文物實施盜竊。

這些西班牙人到達法國後，便到一家體育服裝店購買深色服裝，隨後又購買了斧頭、鎬、螺絲刀和其他通常用於暴力搶劫的工具。當晚，一團人就在法國著名博物館楓丹白露宮附近的一家廉價酒店登記入住。

報道稱，警方於12月28日凌晨展開逮捕行動，當天就是盜竊集團預謀行動的日子。該集團在實施犯罪前，曾到楓丹白露宮多次打探，目標正是法國皇帝拿破崙三世之妻歐也妮皇后（Empress Eugénie de Montijo）收藏的幾件中國瓷器。

除被當場逮捕的5名西班牙黑幫成員外，1名中國籍男子涉嫌策劃盜竊文物隨後遭到拘捕。西班牙警方稱，這名胡姓男子為此次盜竊案的策劃者，負責該集團此次行動的全部費用，包括給黑幫成員的酬金、博物館門票、旅費等，共計約80萬歐元（約692萬美元）。

報道稱「這些館藏一旦被盜是不可能在合法的藝術市場中進行流通的，只能在黑市進行交易。」 因此如果幾人背後是一個中國犯罪集團，那麼該團勢必不僅將法國宮殿中的中國古董作為目標，恐怕還有更多分佈在其他地區的中國珍寶也已經被盯上。

楓丹白露宮是法國最大王宮之一，自1921年起成為法國的國家博物館。博物館內設有中國館，藏有數百件來自亞洲的珍品，其中不少中國藏品為1860年英法聯軍從圓明園掠奪而來。該館曾在2015年失竊，丟失的15件展品中包括中國乾隆皇帝時期的景泰藍鑲嵌瓷瓶。