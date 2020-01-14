中國粉絲慶祝韓團EXO成員D.O.生日　送物資給韓軍惹「賣國」爭議

中國粉絲為了給韓國男團EXO成員都暻秀（D.O.）慶祝生日，除了送禮物外，還向他所服役部隊的戰友也送去50份冬季用品，但送物資給韓軍的舉動，意外在中國網絡上惹起爭議，甚至遭部分網民罵是「賣國賊」。

1月12日是都暻秀的生日，部分中國粉絲為正在服役的都暻秀準備生日禮物，又準備50份冬季用品送給都暻秀的戰友，並寫有「50份冬季物資向猛虎戰友致敬」、「祖國召喚、猛虎出發」等標語。（都暻秀服役後被分配到了韓國首都機械化步兵師團，又稱「猛虎部隊」）

中韓兩國曾因韓軍宣布部署「薩德」一事陷入危機。中國粉絲為追星向韓軍送物資在中國引發巨大爭議。圖為韓國民眾阻止「薩德」部署（新華社）

都暻秀的一個粉絲微博稱，在應援前已和韓國軍隊取得聯繫，並且從各個渠道了解向軍隊遞送物品的規章制度。

據報粉絲為都暻秀準備了問候卡、護腰、護膝、護踝、護腕、膠布、眼藥水、皮膚創傷軟膏、潤脣膏、護手霜、營養補品等，包裝箱畫上各種花紋表示對他的祝福。

🔻有關EXO成員都暻秀（D.O.）的照片🔻

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但這次事件迅速在中國網絡上惹起爭論，多數人認為這樣的應援活動不恰當，甚至批評這些追星的粉絲是「賣國賊」，又有人質疑稱「你給保家衛國的中國軍人送過禮物嗎... 你們卻給他們（韓軍）送禮，送去支持薩德嗎？」薩德為反導彈系統，但韓國引入薩德系統的舉動，一直遭中國反對。