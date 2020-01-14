韓媒：特朗普與安倍晉三曾通話逾1小時　大部分時間討論朝鮮問題

韓國傳媒引述東京消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump）2019年12月21日與日本首相安倍晉三通話75分鐘，其中就朝鮮問題討論了40多分鐘。

據韓國《朝鮮日報》2020年1月13日援引消息人士報道稱，特朗普和安倍晉三的當天通話中，有一半以上的時間都用在了朝鮮問題上。該消息人士還特別提到，特朗普提到了「聖誕禮物」，詢問如何應對暗示要進行挑釁的朝鮮，安倍給予了回答。

據朝中社報道，朝鮮外務省2019年12月負責美國事務的副相李泰成向美國發出警告，稱年底期限逼近朝鮮會準備什麼樣的「聖誕禮物」，「完全取決於美國的選擇」。

在安倍晉三前往中國參加韓中日三國首腦會談之前，特朗普曾打電話徵求安倍關於對朝戰略的意見。

美日領導人在2019年12月曾就朝鮮問題溝通長達40分鐘，圖為2019年8月，日本首相安倍晉三（左）在法國會晤美國總統特朗普。（VCG）

報道稱，安倍晉三建議說，事前防止朝鮮挑釁非常重要。他還提議，如果朝鮮發起挑釁，美日兩國要聯合起來進行應對。根據上述討論，美日兩國還研究了針對朝鮮在12月24日舉行韓中日三國首腦會談的過程中進行挑釁時的應對方案。安倍晉三要求特朗普，即使朝鮮的挑釁不會是抵達美國的中短程導彈或核試驗，也要對朝鮮採取強勢應對。

當時白宮表態稱：「尤其是考慮到朝鮮的威脅性聲明，雙方同意繼續密切溝通和協調。」安倍晉三也在通話後表示：「雙方分析了最近的朝鮮局勢，就今後的應對進行了周密的協調。」

截至2020年1月，美日兩國首腦共進行了14次首腦會談，33次通電話。特朗普也不是第一次向安倍晉三提出對朝戰略建議。

有觀察認為，以文在寅政府2019年廢除《韓日軍事情報保護協定》為契機，韓美在對朝問題上未能達成重要協議，而美日關係卻日益密切。外交家分析稱，上月討論對朝戰略的美日首腦通話，象徵性地表明了這一狀況。