習近平新年首訪緬甸　美智庫：成功修復兩國關係

中國國家主席習近平即將對緬甸展開國事訪問，紀念兩國建交70周年。分析人士認為，習近平新年伊始把緬甸作為首訪的國家，意義非同尋常，表明中國成功的修復了與緬甸的關係。

簽署大量協議

習近平1月17日至18日將對緬甸進行國事訪問，這是其2020年的首次出訪活動，也是繼中國國家主席江澤民2001年訪問緬甸後首次訪問這個東南亞鄰國的中國領導人。2009年，習近平以國家副主席的身份訪問過緬甸。

有關美歐國家指控「緬甸羅興亞人遭種族滅絕」問題，緬甸國務資政昂山素姬2019年12月11日在海牙國際法庭為緬甸軍方辯護。與美歐不同，中國在此問題上公開支持緬甸政府。（Reuters）

中國駐緬甸大使陳海1月12日表示，習近平將會見緬甸的高級軍事和政治領導人，出席緬甸總統温敏舉行的一系列國事活動，同緬甸國務資政昂山素姬會談並參加宴會，並會見緬甸國防軍總司令敏昂萊。

預計雙方將在文化、政治和經濟方面簽署「數十項」協議。討論包括密松大壩工程在內的中國在緬甸停滯不前的投資項目以及羅興亞難民危機。

這位大使說，習近平的這次訪問有可能是中緬雙邊關係上的一次里程碑式的訪問。

華盛頓智庫史汀生中心東亞項目孫韻認為，習近平的這次訪問非同尋常。有三件事表明這次出訪是一次獨特的高水平的訪問，即這是2020年習近平的首次出訪；這是一次國事訪問；而且媒體發布會是由外交部副部長主持。「在十年之後，習近平對緬甸的訪問表明，中國成功的修復了與緬甸的關係，兩國已超越了緬甸國內政治改革和改善與西方尤其是美國的關係所帶來的動盪和不確定性。」