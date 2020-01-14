不再列中國為匯率操縱國　美國參議員斥特朗普向習近平屈服

美國政府1月13日發表報告，不再認定中國為「匯率操縱國」，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評總統特朗普（Donald Trump）寧願向中國國家主席習近平屈服。

綜合媒體1月14日報道，美國參議院民主黨領袖舒默13日抨擊特朗普政府，稱其決定摘掉中國匯率操縱國標籤的做法是「退縮」。

「中國是貨幣操縱國——這是事實，」舒默在其辦公室發佈的一份聲明中表示。「不幸的是，特朗普總統寧願向習近平主席屈服，而不是對中國保持強硬態度。」

2019年4月30日，美國參議院民主黨領袖舒默（右）和眾議院議長佩洛西（左）與美國總統特朗普開會後對媒體講話。（視覺中國）

彭博社引述知情人士稱，美國財政部13日取消了對中國匯率操縱國的認定，美中兩國定於本週簽署第一階段貿易協議，其中包括有關匯率操縱的條款。

另據路透社報道，財政部拖延已久的半年度匯率政策報告逆轉美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在2019年8月兩國貿易衝突最嚴重時期做出的一項意外舉措。

姆努欽當時指責中國人為壓低人民幣匯率以創造不公平的貿易優勢。而就在幾個小時之前，美國總統特朗普因美中貿易磋商缺乏進展，也指責中國操縱匯率。

美國取消對中國「匯率操縱國」認定 中方回應

中美貿易協議簽署在即 美國將中國從匯率操縱國名單移除

這是美國1994年以來首次給中國貼上匯率操縱國標籤，但中國近來只符合美國財政部三個指認標準中的一個，即對美國存在大規模雙邊貿易順差。

中國國務院副總理劉鶴13日抵達華盛頓，準備15日在白宮與特朗普簽署第一階段經貿協議。熟悉磋商的人士稱，雖然對中國匯率操縱國的認定對中國政府來說沒有實際影響，但取消這一認定是對中國官員釋出善意的重要象徵。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）13日表示，美中第一階段貿易協議的文本翻譯即將完成，將於15日在簽署儀式之前公布。