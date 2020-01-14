【中美貿易協議】韓媒：特朗普要中國承諾擴大進口　有利自己連任

中美第一階段貿易協議簽署在即，美國向中國伸出和解之手。韓媒分析稱，可以看出美國總統特朗普（Donald Trump）希望得到中國在今後2年內購買價值達2000億美元美國農產品和能源的承諾，使他在11月美國總統大選變得有利。

就在第一階段貿易協議簽署之前，美國財政部於1月13日公布了半年匯率報告，將中國從匯率操縱國名單中刪除。

韓國《中央日報》1月14日報道指出，值得關注的是該匯率報告書的發表時間。此次報告書原計劃於2019年10月發表，如今推遲幾個月才公布，可以看出美國希望以此作為同中國進行貿易談判的籌碼。

中美擬於2020年1月15日簽署第一階段貿易協議，在這一背景下特朗普政府計劃將中國剔出匯率操縱國名單（Reuters）

而美國如今不惜遞出「紅蘿蔔」、寄託在第一階段貿易協議上，是因為該協議關係到美國擴大對華出口。中國決定今後2年內在農業、製造、能源、服務等4個領域追加購買約2000億美元規模的美國商品。此外，農產品購買量還將新增320億美元，這使得中國每年從美國進口農產品的規模將達到400億至500億美元。

《中央日報》認為，特朗普政府對中國展現和解氣氛的最終目的是11月美國總統大選。特朗普此舉意在得到中國擴大進口美國農產品和能源的承諾，從而將選舉引向有利於自己的情況。

美國拿出「紅蘿蔔」的同時也並未鬆開「握着鞭子」的手。 若美中矛盾再次升級導致協議破裂，雙方可能會引發更大的“戰爭”。 美國方面強調，若中國不履行承諾、撕毀第一階段協議，將立即重新對中國商品徵收關税，並施壓中國使其遵守協議。

對華「鷹派」、美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）於1月13日在美國公共廣播NPR上表示，「如果中國不履行承諾，美國貿易代表部（USTR）代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將在90天內做出判斷」。