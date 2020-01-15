美眾議院周三就提交彈劾案投票　參議院或於21日審理

美國總統特朗普（Donald Trump）就通烏門的彈劾案或進入新階段。美國媒體報道，眾議院將於1月15日表決是否將彈劾條款送交參議院。另外，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦宣布，或將於21日開始對特朗普的彈劾案進行審理。

美國《國會山報》引述多名民主黨人士透露，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）14日對民主黨人稱將於15日投票表決，向參議院提交彈劾條款。報道指，佩洛西並未在眾院民主黨黨團的閉門會議上宣布哪些議員將在參議院審判中擔任公訴人，但定於15日提名人選。

佩洛西在一份聲明中證實，15日將投票表決彈劾條款和任命公訴人，「美國人民應該知道真相，憲法要求審判。總統和參議員將被追究責任」。

參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，佩洛西是有意及策略性地，推遲幾周才將彈劾條款送交參議院。他同日亦宣布，或將於21日開始對特朗普的彈劾案進行審理。

外界普遍認為，共和黨人佔多數的參議院將得出特朗普無罪的結論。民主黨無法獲得通過彈劾的三分之二票數門檻。惟民主黨依然希望延長彈劾案的審理時間，揭露更多關於特朗普施壓烏克蘭總統、尋找競選對手拜登「黑料」的信息。他們認為隨着2020年總統大選升温，此舉可能使特朗普失去部分選票。