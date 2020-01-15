美媒：中國正為一場與美國曠日持久的衝突厲兵秣馬

中美第一階段貿易協議1月15日即將簽署，分析人士指出，在與美國總統特朗普（Donald Trump）交手貿易戰後，加上中國經濟放緩顯示出穩定迹象以及香港抗議活動程度下降，中國國家主席習近平對「中國力量」更加有信心。

彭博社1月15日刊文稱，在中國即將與特朗普簽署協議、化解將近兩年的貿易戰之際，中國國家主席習近平充滿了信心。

2019年12月31日，中國國家主席習近平在新年賀詞中提及「一帶一路」、香港、亞洲文明對話大會、第二屆中國國際進口博覽會、中國女排等等話題，對中美貿易協議則隻字未提。（新華社）

習近平2019年曾對中國共產黨執政面臨的威脅和「百年未有之大變局」提出警告，但在2020年伊始，開始讚揚「不同凡響的中國風采、中國力量」。在1月8日召開的中共中央政治局常務委員會上說，「面對嚴峻複雜的國內外形勢，面對各種風險挑戰，我們都能夠篤定前行。」

讓習近平樂觀的一個重要原因是，世界兩大經濟體計劃1月15日在華盛頓簽署第一階段貿易協議。

「中國領導人很高興達成協議，不用在口舌上浪費太多精力，」一名前聯合國經濟談判官稱，「他們對於如何與特朗普總統打交道比以往任何時候都更有信心，因為他的行為風格幾乎已被摸透。現在你基本可以看到，無論叫得多麼兇，不一定會咬人。」

目前來看，儘管中國領導層仍然面臨着經濟放緩、債務激增以及香港和台灣的新挑戰，但貿易協定至少證明習近平能夠應對特朗普的外交冒險主義傾向。

2020年伊始，中共領導人還有其他樂觀理由。經濟放緩顯示出企穩迹象，經濟學家將2020年經濟增長預測上調至5.9%，而香港2019年爆發抗議活動在頻率和暴力程度方面都有所下降。

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「習近平在2020年面臨的挑戰無疑是很多的，但從他的角度來看，美國全球領導力和影響力的下降，無論是現實的還是感覺上的，也帶來很多機遇，」華盛頓戰略與國際研究中心的中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）說。

彭博社指出，鑑於北京和華盛頓愈來愈有一個共識：即兩個大國將要進行長期的戰略鬥爭，最近緊張局勢暫歇令人喜出望外。一面慶祝一個小小勝利的同時，中國的決策者們在為一場曠日持久的衝突而厲兵秣馬。中國現在面臨許多挑戰，其中許多挑戰都源於華盛頓。無論是新疆，香港，西藏還是南中國海，應有盡有，總是會看到美國愈來愈明顯的身影。