【伊朗局勢】魯哈尼駁斥以「特朗普協議」來解決核爭端提議

在英法德三國1月14日啟動伊核協議中的爭端解決機制施壓伊朗後，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）迅速回應。他又駁斥以「特朗普協議」來解決核爭端的提議。

英法德三國重啟伊核協議爭端解決機制之後，魯哈尼對歐洲發出威脅。（VCG）

路透社1月15日消息稱，魯哈尼15日在電視講話中批評了觸發爭端解決機制的歐洲各方，稱他們未能履行承諾。他還表示，德黑蘭希望歐洲方面遵守協議。

魯哈尼表示：「今天，美國士兵在中東地區並不安全；明天，歐洲士兵也可能會陷入危險中。我們不希望世界上有這樣的不安全存在。伊朗希望你們明智地離開中東，但不是通過戰爭，這對你們有利。」

駁斥有關「特朗普協議」的提議

就在英法德啟動爭端解決機制的同一天，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在採訪中提出，要用美國總統特朗普（Donald Trump）的協議取代原先的伊核協議，特朗普還隨後在推特上贊同了該提議。

對此，魯哈尼在電視講話中明確表示拒絕。他表示，這是一個「奇怪的」提議，並批評特朗普總是食言。

魯哈尼稱：「我不知道這位倫敦的首相先生是怎麼想的。」「如果你走錯了一步，那將對你不利。你要選擇正確的道路，正確的道路就是回到伊核協議上來。」

魯哈尼還喊話美國迴歸伊核協議，並補充道，如果美國迴歸伊核協議，伊朗可能會逆轉此前退出協議的舉動。

魯哈尼重申了伊朗長期以來的立場：只有在美國撤出中東地區的情況下，中東才能實現和平。

同日，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）在印度新德里的一次講話中拒絕與美國進行任何直接的核談判。