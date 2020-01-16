【中美貿易協議】特朗普與劉鶴簽字　第二階段協議後撤銷關稅

中美貿易戰持續了一年多，雙方終1月15日簽署第一階段協議，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國務院副總劉鶴將共同簽署協議。 特朗普形容這是個歷史時刻，又稱貿易協議糾正過往的錯誤，為美國帶來經濟公平及安全。他亦感謝中國國家主席習近平的貢獻，並稱自己將在不久將來到訪中國。 劉鶴隨後在儀式上宣讀習近平寫給特朗普的信件。習近平歡迎協議，表示協議反映中美雙方能透過對話解決分歧，又希望美方公平對待中國企業。

特朗普與劉鶴在當地時間11時51分抵達會場白宮東廳，首先由特朗普和美國副總統彭斯（Mike Pence）發言。台上還有美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）等；中方代表則有商務部部長鍾山、副部長王受文及駐美大使崔天凱等。現場還有一批美國官員、白宮記者團及中國記者。

特朗普稱不久將訪華

特朗普形容，這是「重要及出色」的歷史時刻，邁向更公平及互惠的進程。特朗普感謝中國國家主席習近平的貢獻，再次形容他是「自己的好朋友」（good friend of mine），並指兩人雖代表不同國家，而且商討貿易協議的過程「複雜」，但雙方建立令人難以置信的關係，而整個過程令人尊敬。他亦表示，自己將會在不久將來到訪中國。

特朗普指，貿易協議糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟公平及安全。他又在演講中花了不少篇幅讚揚美國官員在貿易協議上作出的貢獻。

鶴與特朗普在台上有短暫交流（Reuters）

特朗普表示，協議包含對知識產權非常強力的保護，亦有全面的可執行性。他稱，中國承諾打擊盜版或假冒商品，在技術轉移及專利權上將跟隨市場條款，對貨幣貶值亦有一些非常嚴格的限制。他表示，有信心美國農民可以達到中國對農產品的需求，又指中方將開放市場予美國的牛肉、豬肉、奶製品、動物飼料和生物技術。

在中美貿易前景方面，特朗普稱會保留關稅，否則美國將失去與中國談行的籌碼。他續指，將會很快與北京展開第二階段談判，又稱會同意在第二階段貿易協議完成時取消對華的關稅，並且不預期需要第三階段的貿易協議。

劉鶴轉述習近平信件：協議有利中美及世界

其後，副總理劉鶴在儀式上讀出國家主席習近平寫給美國總統特朗普的信件。習近平表示，中美在平等互利原則下達成首階段貿協，有利於中美兩國的利益，雙方願意共同努力，為兩國人民帶來更多實惠。中國期望美國公平對待華資企業，支持兩國學術交流活動。

劉鶴表示，中美達成首階段貿協，有利於中國，有利於美國，有利於全世界。兩國將集中精力，落實好已達成的首階段貿協，而良好的開端將是成功的一半。隨着中國人民生活水平提高，全面建設小康社會，人均國內生產總值跨越1萬美元，巨大消費市場正在形成，歡迎外國投資在中國，中國亦會加強保護知識產權。

特朗普與劉鶴步入會場（Reuters）

白宮發表聲明指，歷史性的貿易協議包括中國一項重大承諾，在廣泛的關鍵領域展開重大改革，以及在未來數年大量增購美國商品和服務；聲明續指，強而有力的爭端解決機制，將確保迅速及有效地執行這項歷史性協定。

在簽署首階段貿易協議前，白宮經濟顧問庫德洛透露，協議內容包括中國增加購買400億美元（約3120億港元）以金融為主的美國服務；中國對美國的製造業採購增加750億美元，能源採購增加500億美元。他估計，與中方達成貿易協議，2020年及2021年的美國生產總值增加0.5%。

根據白宮公布的行程安排，特朗普將在當地時間上午11時15分在白宮接見劉鶴，並將於11時30分出席簽署協議的儀式，兩人將於12時15分共進午餐。

美方十分重視這次簽字儀式，邀請了大約200人出席儀式，其中包括來自美國主要行業組織的代表。中美雙方當天還會向外界公布協議的中英雙語文本。