土耳其總統埃爾多安：正向利比亞派兵

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）1月16日宣布，正在向利比亞派兵。土耳其廣播電視公司（TRT）引述埃爾多安稱，這是要「維護利比亞合法政府的穩定」。

2020年1月8日，普京曾到訪土耳其與埃爾多安討論利比亞問題。（AP）

此前，俄羅斯外交部1月14日宣布，利比亞東部強人哈夫塔爾（Hhalifa Haftar）離開莫斯科，未與聯合國承認的利比亞民族團結政府（GNA）總理薩拉傑（Fayez el-Sarraj）簽署停火協議。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，將繼續與土耳其一同努力斡旋。土耳其總統埃爾多安則威脅哈夫塔爾如恢復攻擊，將教訓他。

2011年卡達菲（Muammar Gaddafi）政權被推翻後，利比亞陷入動盪。目前，利比亞兩大勢力割據對峙。得到聯合國承認的民族團結政府與支持它的武裝力量控制西部部分地區，國民代表大會則與哈夫塔爾領導的「國民軍」結盟，控制東部和中部地區、南部主要城市及部分西部城市。

利比亞國民代表大會1月4日決定與土耳其斷交，並拒絕承認利比亞民族團結政府與土耳其簽署的有關地中海「海事管轄權」的諒解備忘錄。