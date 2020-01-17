【彈劾特朗普】國會宣讀彈劾特朗普「罪狀」　審訊正式展開

美國國會對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審訊1月16日正式展開。由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）委派的彈劾代理人在參議院宣讀彈劾條款，其後彈劾案主審、聯邦最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts），聯同擔任陪審團角色的100名參議員宣誓，標誌着美國第三次總統彈劾審訊開始。

7名彈劾代理人步入參議院議事廳（AP）

由眾議院情委員會主席希夫（Adam Schiff）與司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）率領的7人彈劾代理人團隊，當日中午步入參議院議事廳。希夫發言宣讀彈劾條款，「美國總統特朗普因干犯嚴重罪行和不檢行為，眾議院755號決議案對他進行彈劾。」決議案中的指控分別是濫用權力和妨礙國會。

羅伯茨約1小時後從最高法院來到議事廳，宣誓主審，並帶領百名參議員宣誓，承諾伸張公義。參議院訂立規則，要求不可使用電子設備，尊稱羅伯茨為「主審法官先生」，投票時亦需要起立。參議院多數黨領袖麥康奈爾（McConnell）其後宣布休會，直至當地時間1月21日下午1時，即本港時間22日凌晨2時，彈劾審訊將會開始。

外界關注現年64歲、立場傾向保守的羅伯茨的表現。羅伯茨過去曾在「奧巴馬醫保」和「2020年人口普查」案件上與特朗普的立場有衝突。惟羅伯茨過去經常強調，法官並不是政客。