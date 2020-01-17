美華裔總統候選人楊安澤之妻　自揭曾遭醫生性侵犯

美國華裔、民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）的夫人Evelyn Yang在2020年1月16日披露自己曾被產科醫生性侵犯的經歷。

台灣移民第二代的企業家楊安澤正爭取民主黨的美國總統候選人提名資格。他的妻子盧艾玲受訪時揭露自己曾遭婦產科醫師性侵，楊安澤說，他為妻子驕傲，誰都不該遇到這種事。

美國有線電視新聞網絡（CNN）17日播出盧艾玲的專訪報道。她說，這件事發生在2012年、她懷着第一個孩子時。

她表示，第一次向醫生哈登（Robert Hadden）求診是在2012年初。她起初沒有察覺任何不妥，但之後哈登開始問她一些與她胎兒不相關的、有關性生活的問題。她指他看來只想聽她說有關性的事情。她於是告訴自己：「OK，我的醫生是『鹹濕』的，我有一個『鹹濕』的醫生，但我要集中精神懷一個健康的寶寶。但想要換醫生的念頭充斥我的腦海。」

她說她決定說出自己遭遇的原因，是當丈夫公開談論兒子患有自閉症一事後，收到來自選民的訊息。她意識到自己的丈夫正在競選總統，她有一把可以造成改變的聲音——不論是為了哈登的受害人或是更廣泛地包括其他在面對這性侵的女子。

對於妻子遭性侵一事，楊安澤稱，相關機構必須採取更多措施來保護婦女。圖為2019年12月14日，楊安澤（左）與妻子伊芙琳在艾奧瓦州咖啡書店舉辦的「家庭與自閉症：誠實的對話」活動上發言。（AP）

她進一步指出，她的接受檢查時間愈來愈長、愈來愈頻密，「而我知道它們在大部分時間都是不需要的。」



哈登向她伸出「狼爪」，發生在她懷孕7個月時。她說：「我當時在診症室，而我已穿好衣服以及準備離去。他看來是找個藉口拖延。他說了什麼『我想你可能需要進行剖腹產』，然後他將我拉到他的方向、脫去我的衣服而後進內診，他沒有戴手套。」

她說：「我知道那不對，我知道自己被侵犯。」但她愣住了，沒有做出反應，「我記得我當時試着把視線聚焦在牆上一點，試着不去看他侵犯我的時候那張臉，等待這件事結束」。她之後迅速地換了醫生，即使當時她已在孕期的後期。她當時沒有告訴丈夫，因為不想他為沒有陪伴她應診而自責。

她產下兒子Christopher之後與地方助理檢察官Laura Millendorf合作，收集類似涉及哈登的個案，當中牽涉有18名女性。當盧艾玲與其他女子於2016年在大陪審團跟前作供後，曼克頓地方檢察官辦公室與哈登達成認罪協議。

哈登僅就9項指控中的2項認罪。他的醫生執照被吊銷，以及登記成為低級性罪犯，但他沒有被判入獄。

哈登的律師在法律文件中否認盧艾玲的指控，他的代表律師也拒絕接受CNN訪問。