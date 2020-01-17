伊朗襲2基地特朗普曾稱「無人傷亡」　美軍方證11人腦震盪就醫

伊朗1月8日對美軍採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。美國官員及總統特朗普（Donald Trump）起初否認有人傷亡，但美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人16日表示，11名軍人因有腦震盪症狀已送往別處進行篩檢及治療。

美軍1月3日在伊拉克出動無人機炸死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），特朗普8日曾說，沒有美國人在這場襲擊事件中受傷或喪命。

軍方聲明指出，目前有數人正因爆炸引致的腦震盪症狀接受治療，來自阿薩德空軍基地（Al Assad Airbase）8人轉移至德國蘭施圖爾地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），其餘3人前往科威特阿里夫堅軍營 （Camp Arifjan）。

民用衛星公司Planet Labs1月8日公開伊拉克阿薩德空軍基地遭伊朗導彈攻擊後的圖片，顯示最少有5處地方被擊中受損。（AP）

一些美軍因為身在轟炸現場附近而出現腦震盪症狀，美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）16日表示他們正在接受治療，以及仍在接受評估。作為標準程序的一部分，所有身在轟炸現場附近的人已接受腦部創傷掃瞄，以及會視乎情況被送往接受更高級的照護。

厄本指出，美國雖無軍人在襲擊中被殺，但所有接近爆炸現場的人都被強制接受篩檢，並送往醫院進行進一步的篩檢。他說預期他們會在完成治療後返回伊拉克服役。

請按以下圖輯了解更多阿薩德空軍基地的遇襲前後情況：