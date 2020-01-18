分析稱中美第一階段協議可持續至美國大選 雙方各取所需

有分析認為，中美雙方在第一階段協議中實現了各取所需並且該協議可持續至今年美國總統大選，但前提是中方需履行進口以及貨幣匯率方面的承諾。

中美雙方於2020年1月15日簽署了第一階段貿易協議。（Reuters）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）1月17日報道，根據總部位於英國倫敦的市場研究機構TS Lombard最新發布一份報告內容顯示，中國未來可能會履行在中美第一階段貿易協議中許下的承諾並且該協議可以使雙方各取所需。

負責撰寫該報告的中國政策分析師埃莉諾•奧爾科特（Eleanor Olcott）表示，中方在這筆交易中所進行的投資有助於穩定該國經濟以及增長市場信心，此外中方還希望在適當的時候美方可近一步降低關税，只要未來中方願意且能做到從美國那裏增加進口並保持人民幣匯率穩定，那麼這份協議將會確保在美國11月總統大選前一直有效，而美國總統特朗普（Donald Trump）有可能通過保持對特定產品施加關税的手段證明他正在維持對中方的壓力。

此外她還指出，中國出口的復甦以及（外資）持續大量流入中國證券市場可以一定程度上幫助中方按照協議的要求保持人民幣匯率穩定。

還有一些分析人士對中方能夠實現加大進口承諾持懷疑態度並且指出根據以往記錄顯示協議會在監督及仲裁方面相對棘手。

市場研究機構大和證券資本市場公司（Daiwa Capital Markets）在最新發布的報告中表示，如果交易門檻過高等方面導致中方無法完全履行承諾，那麼總統特朗普可能會採取施加新的關税或放鬆部分條款等措施加以應對，這對他競選總統來說有利，因為他可以輕鬆使用手中握有的「中國牌」並且會反覆使用它。

據瞭解，中美第一階段協議共96頁並分為八個章節，分別是知識產權、技術轉讓、糧食和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策和匯率問題及透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭議解決以及最後條款。

但需要注意的是，在中美兩國從科技到人權再到領土等問題均存在分歧的背景下，這份協議在對雙方所產生的實際影響以及其未來可否持續等方面爭議較大。

日本媒體《日本經濟新聞》則對此刊文稱，隨着中美貿易戰進入暫停階段，如果雙方未來對汽車以及大豆等出口商品施行「管理貿易」，那將會對日歐以及新興市場國家的對華出口造成打擊，國際貿易體制也將持續動揺。

另一方面，美國2020年總統大選將於11月3日舉行，截至目前民主黨方面尚未決定總統參選人的最終人選。