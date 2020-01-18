美國憂中國無人機涉間諜活動　或叫停民用項目

中美雙方簽署第一階段貿易協議後，英國媒體1月17日披露，因擔憂中國製造的無人機，美國官員可能會叫停一個民用無人機項目。美國官員擔心，中國製造的無人機可能會被用來監視美國人。

據英國廣播公司（BBC）1月17日報道，無人機可以救命，還能繪製地形、勘測土地和檢查管道，內政部的科學家多年前就開始使用無人機，管理國家公園及開展其它工作。但許多機器由中國公司生產，由於擔心間諜活動，美國內政部已經限制使用這些無人機。美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）也表達擔憂。

無人機目前成為中美兩國的爭議焦點，美國官員對中國無人機可能收集到的信息以及他們如何處理這些數據感到擔心。（新華社）

目前美國方面正在評估內政部的民用無人機項目，來決定是否繼續。內政部發言人布朗（Melissa Brown）稱，期間許多無人機被停飛，「在審查完成前，部長已經下令停飛中國製造或有中國製造部件的無人機。」

BBC指出，伯恩哈特評估無人機項目反映出，美國官員對中國技術和間諜活動擔憂日益加重。

在這之前，中美1月15日剛剛簽署第一階段貿易協定，但科技方面的一些爭論仍然持續。一些中國分析人士稱，這些爭議不是為了國家安全而是為市場份額。他們認為中國人更擅長生產產品，而美國人很嫉妒。中國分析人士將美國政策視為保護主義行為。

目前，許多美國科學家使用的無人機是由深圳大疆創新科技有限公司製造的。研究公司Skylogic稱，大疆在無人機市場佔據壟斷地位。

美國官員擔憂大疆無人機可以收集美國的地址信息，並將數據傳回北京。不過，大疆高管稱他們的產品安全可靠。

2017年9月23日，剛剛發佈的大疆無人機鉑金版御（Mavic Pro）起飛拍攝寧夏沙湖美景。（VCG）

許多美國分析人士支持這一觀點。美國外交關係協會兼職高級研究員菲德勒（David Fidler）說：「我不相信中國政府使用無人機進行大規模監控。」

美國智庫R街研究所 （R Street Institute）高級研究員羅森茨魏希（Paul Rosenzweig）認為，無人機似乎不會有什麼害處。這種飛行器在野外、公園等地飛行，不太可能收集敏感數據。

目前美國內政部長的評估結果尚未公布，科學家們仍在等待揭曉這些中國製造無人機的命運。