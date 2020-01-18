捷克總統提出參加北京會議條件　4月訪問中國

在宣布缺席北京重要峰會後，捷克方面突然再次改口，捷克總統府辦公廳主任米納日1月17日表示，總統澤曼（Milos Zeman）可能會改變決定，4月將訪問北京參加17+1峰會。

1月14日，捷克總統澤曼拒絕前往北京參加峰會，打算派第一副總理哈馬切克代替自己，以此向北京發出訊號，表示自己對所謂中國未履行對捷投資承諾感到失望。

捷克帕拉茨基大學教授圖爾克桑（Richard Tourksan）對於澤曼不參加峰會一事分析稱，「澤曼總統時最近幾年來主導捷克親華政策的最重要人物，這個消息令人震驚，幾乎等同於打了中國的臉」。

不過，事情似乎再次出現變數。捷克總統府辦公廳主任米納日稱，中方希望澤曼參加4月的峰會，將與中國駐捷克大使討論這一問題。如果中方提出與捷克企業合作的具體方案，澤曼可能會改變決定，到北京參會。

俄羅斯衛星網指出，不排除捷克總統想要重新考慮其倉促決定的一部分原因是考慮到捷中友好合作協會主席德沃吉克（Jaroslav Tvrdik）所說的話，如果捷中關係失去總統的「保護傘」，可能真的會導致兩國在未來很多年將不再有任何關係。

捷克進口商品12%來自中國，主要進口現代電子通訊設備所需元件以及前景廣闊的稀土金屬。專家指出，12%這個比例非常大，如果失去這一部分，捷克企業可能會陷入極端艱難的境地。

俄羅斯戰略研究所專家別利亞耶夫評論稱：「理智力量應佔上風，而捷克總統應在貿易和政治方面對中國做出正確且具有建設性的決定。」商人們知道，與中國的關係決定着捷克未來的技術發展。因此我認為，在理智群體的壓力下（這種情況下指的是商人），澤曼將對中國採取正確且有建設性的決定。捷克理智群體的意見應佔上風，將來才能與中國建立互惠的貿易關係，繼而建立互惠的政治關係。

而對於布拉格市政府解除與北京和上海的友好城市關係。布拉格經濟大學經濟社會政策教研室副教授舍夫奇克表示：「我個人認為 ，這是布拉格市本屆領導的無知和愚蠢之舉。拉格市本屆領導終止（與北京和上海的）合作協議非常荒謬，俗話說，只看到自己鼻子底下（鼠目寸光）。」

在指責中國是「無法信賴的夥伴」後，捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib，右）1月13日與到訪的台北市長柯文哲簽署姐妹城市協議。（AP）

俄羅斯專家別利亞耶夫認為，布拉格擺脱困境的最好辦法是不要進一步加劇兩國緊張關係。「這是全球最大市場，擁有13.89億消費者。目前沒有必要在政治上與中國劃清界限，逞英雄，而無視中國是全球最強經濟體之一的事實」。