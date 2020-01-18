中國歐盟商會：一帶一路不透明　投資最大障礙

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）1月16日公布調查報告指出，歐洲廠商想參與中國一帶一路計劃，最大的阻礙就是缺乏資訊與不透明。

「一帶一路」是由中國在2013年發起的一項倡議，旨在加強中國貿易路徑沿線國家的基礎設施建設，創設更為高效的貿易區域網絡。圖為2019年4月26日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

受訪的132家企業中只有20家表示，他們曾經投標一帶一路計劃相關項目。

調查結果顯示中，歐洲企業直指當中最大的障礙就是缺乏招標案相關資訊，以及採購系統「不透明」。

參與投標一帶一路計劃的公司中，只有10%是從公開資訊中取得消息。

中國歐盟商會在報告中說：「大多數企業或從夥伴公司或從中國政府方面得到消息，也就是說，基本上他們是經過篩選才得以參與投標。」

得標廠商中超過半數說，他們之所以得標，是因為他們的產品或服務，沒有中國企業可以提供；整體而言，最具代表性的產業就是金融服務業、機械業、物流業和大眾運輸業。

缺乏透明度與公平採購制度，也造成諸如世界銀行（World Bank）與亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank）等開發銀行對一帶一路的參與率很低，原因在於這些開發銀行本身對於投資訂有嚴格規定。

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就中國歐盟商會的最新調查結果，中國外交部發言人耿爽1月16日在例行記者會上回應稱：在共建「一帶一路」框架下，無論是中方企業還是外方企業，都按照市場規則和公平原則，以公開、透明的方式參與具體的合作項目。有關項目的招投標是公開透明的。哪個企業是否以及如何參與具體項目是企業的市場行為，能否中標也主要取決於企業自身的競爭力。

耿爽強調：中國政府會繼續鼓勵和引導中國企業按市場規則參與共建「一帶一路」合作，同時也鼓勵中國企業更多地與項目所在地企業和第三方企業合作，通過共同參與一起獲得更大的發展機遇和發展空間。