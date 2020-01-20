【哈里梅根出走】梅根父親批放棄殿下頭銜　貶低英國王室

英國白金漢宮宣布，哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）未來將不再使用「殿下」（HRH）頭銜。梅根父親托馬斯（Thomas Markle）1月19日受訪時批評女兒做法，認為她貶低了英國王室。

英國王室宣布，哈里夫婦未來不再使用「殿下」頭銜，亦不會領取王室成員身份的納稅人資助，並且可以追求更獨立的生活。這意味他們兩人需要某程度上像平民一樣，為自己的財務狀況和人身安全負責。

與梅根關係疏遠的父親托馬斯接受英國「第5頻道」（Channel 5）訪問，認為女兒訪棄了「每個女孩的夢想」。他形容，英國王室是歷來歷史最悠久的制度之一，而梅根嫁給哈里時，兩人便接受了成為王室成員並且代表王室的義務。惟他認為，哈里夫婦破壞和貶低了王室制度，令王室變得廉價，「這很荒謬，他們不該這麼做」。

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哈里夫婦退出王室的消息震驚各界，事件蘊釀多日後，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）18日在一份聲明中表示，「哈里、梅根和阿奇永遠是我家庭中深受喜愛的成員……我支持他們追求更加獨立生活的願望」。

白金漢宮則指出，哈里夫婦將不再使用包括軍方官職在內的王室頭銜，無需再代表女王出席活動，也不再獲得用於支持王室職務的公帑。