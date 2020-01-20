白宮前首席經濟顧問：加徵關稅損害美國經濟

美國白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）1月19日表示，總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策傷害美國經濟，並指加徵外國關稅無助政府談判貿易協議。

美國白宮前首席經濟顧問科恩2020年1月19日接受訪問時指出，美國向外國貨徵收關稅只會完全傷害美國經濟。圖為科恩2018年3月20日在白宮參與總統特朗普及沙特王儲穆罕默德的會面。（Getty Images／視覺中國）

科恩接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）電視節目《面向全國》（Face the Nation）訪問時表示，不認為美國向外國貨徵收關稅，是導致中美可達成及簽署第一階段貿易協議，以及簽成《美墨加貿易協定》（USMCA）的原因。

科恩解釋稱，「此舉只會完全傷害美國經濟，雖然美國經濟目前強勁和穩固，工作職位亦不斷增加，但遺忘了一個很大的元素，就是美國企業的資本開支。」

他續指，美國企業購買鋼鐵及鋁材，用以建設工廠和儀器，有助推動及刺激國內經濟增長，惟加徵鋼鋁關稅增加了美企的投入成本，抵銷美企這些資本開支帶來的好處。

特朗普2016年底當選美國總統，科恩被任命為美國家經濟委員會（National Economic Council）主席，負責白宮的國際和國內經濟政策。作為特朗普總統的首席經濟顧問，科恩曾幫助特朗普政府簽署30年來最大規模的減税法案。

科恩在2018年4月，即特朗普宣布向進口的外國鋼鐵及鋁材徵收高額關稅後，主動辭去職務。惟他否認加徵關稅是他辭去政府職務的原因，僅稱與特朗普在一些貿易談判中走不同方向。