【中美貿易】美議員批協議條款：美資本為中國提供資金是嚴重錯誤

雖然中美簽署了第一階段貿易協議，為緊張的局勢降温不少。但是美國國內的批評聲音不絕於耳，有人批評協議當中的條款是一個嚴重的錯誤。

美共和黨重量級議員魯比奧（Marco Rubio）2020年1月18日在《紐約時報》刊文稱，眾所周知，華爾街痛恨特朗普總統對中國咄咄逼人的貿易策略。但華爾街的高管們對美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與中國最近簽署的「協議」中的金融服務部分非常滿意。

文章指出，這個所謂的第一階段協議將確保美國資本繼續直接為中國國有經濟提供資金，而不是讓中國為利用美國資本市場承擔責任。

美國將向中國船舶重工集團公司和海康威視等國有企業提供更多融資。中國海軍80%的主要裝備都是由中國船舶重工集團生產的，北京利用海康威視的產品監視新疆的維吾爾人。

文章指出，協議的這一部分對中國來說有多好，另一個令人震驚的例子是授權美國金融公司購買中國不良貸款的條款。這些都是借款人難以償還的貸款。這使得它們成為中國國有企業和其他資本支出龐大但短期內收入增長預期不大的企業的最愛。中國大部分不良貸款都流向了國有企業。

但現在，與中國的這份協議打開了美國資本的大門。他們現在可以繼續利用我們的錢剝削我們。

文章強調，幾十年來，中國一直利用華爾街對利潤的渴望引誘美國資本落入陷阱：共產黨明確的意圖是取代美國成為世界經濟和軍事超級大國。這項協議將導致美國資本流入中國支持的國有企業，從而破壞我們的國家。這不是一場勝利。

文章還說，在中國投資美國資本可能在短期內獲得更好的回報。但從長遠來看，這將付出巨大的代價。讓美國人的儲蓄與中國政府和共產黨的成功掛鈎，是一個我們會後悔的嚴重錯誤。

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）1月15日同中國國務院副總理劉鶴在白宮簽署了中美第一階段貿易協議。協議規定：一、雙方承認在不良債務服務領域存在互利互惠的機會，願共同在該領域促成更多機會；二、中國應允許美國金融服務提供者從省轄範圍牌照開始申請資產管理公司牌照，使其可直接從中資銀行收購不良貸款。中國在授予新增的全國範圍牌照時，對中美金融服務提供者一視同仁，包括對上述牌照的授予；三、美國將繼續允許中國金融服務提供者在美參與不良貸款的收購和處置。

正是這些條款招致了魯比奧的強烈批評。