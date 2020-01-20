駐日美軍司令接受日媒專訪　稱中國是美日最大挑戰

為紀念《美日安全保障條約》簽署60周年，駐日美軍司令凱文⋅施耐德（Kevin Schneider）接受日本媒體專訪，這是施耐德就任駐日美軍司令以來，首次接受日本主要媒體專訪。

1月19日，在東京舉行的《美日安保條約》簽署60周年紀念招待會上，日本副首相麻生太郎（左）與駐日美軍司令凱文⋅施耐德交談。（AP）

數個話題上指責中國

施耐德接受《讀賣新聞》採訪，就美日同盟、中國、釣魚島（日本稱尖閣諸島）以及駐日美軍費用等問題表達看法。施耐德在數個話題上指責中國，並強調中國是美日同盟面臨的最大挑戰。

施耐德在專訪中回顧了美日同盟60年的「發展歷程」，闡述了美日軍事一體化的「必要性」。強調美日同盟發展到現在，「非常強大，非常令人滿意，但我們仍有使其進一步發展的空間」。

日本首相安倍晉三在致辭中稱：「如今，日美安保條約比任何時代都更加是不朽的支柱。是保護世界和平、保障繁榮的不動搖的支柱。」（AP）

施耐德認為，對於美日而言，目前最迫在眉睫的安全威脅顯然是朝鮮，但「從長期看，兩國在世界範圍內的最大挑戰則來自於中國」 。 中國「不僅在第一島鏈內，而且還試圖在第二島鏈內建立起勢力範圍」。中國擁有數量可觀的中遠程彈道導彈，在網絡戰、太空戰力量部署上非常積極，「中國的軍事擴張意在取得攻擊性能力，同時試圖發揮影響力，部署軍力，對國際秩序進行改造」，其終極目標是追趕美國，在印太地區驅除美國的同盟關係網絡。

施耐德還提到台灣問題，稱中國「正積極行動，尋求改變現狀」，包括對台灣當局採取軍事施壓、外交孤立等一系列手段。

1月19日，美國前總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）的孫女瑪麗·艾森豪威爾（Merrill Eisenhower ，左二）出席《美日安全保障條約》簽署60周年紀念儀式。（AP）

確保對華戰而勝之能力

在採訪中，施耐德聲稱美日應以應對中國為目標加強同盟建設，駐日美軍將保持威懾力，確保「戰而勝之」的能力。施耐德讚賞日本自衛隊派遣軍艦到南海巡航，並稱中國在南海的行為對國際秩序造成損害，美日應對此堅決反對，並採取措施。

施耐德透露，美日將聯合發展反導能力，在設施技術上加強合作，以應對中國日益強大的彈道導彈能力。並承諾在釣魚島海域對中國船隻進行監視，繼續向自衛隊提供情報支持。

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有分析認為，施耐德是有意為之，特別是對中國的指責，既是為了強化日美同盟，也是為了防止日本與中國關係走得太近，在中日之間打入楔子。

有中國學者指出，基於對華競爭心態，以及賦予同盟強化行為「合法性」的考慮，美方一些人無中生有地製造中國影響區域安全、破壞國際秩序的形象，顯然毫無道理。而通過「戰略性利用」美日同盟實現自身國家戰略目標，並通過安全手段持續牽制阻遏中國，才是美國真正的考慮。