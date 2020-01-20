武漢肺炎病例2天急增　外國確診個案變多　英媒：究竟有多嚴重？

在中國武漢發現的新型冠狀病毒肺炎疫情確診病例持續增加。中國衛生部門1月20日更新病例宗數，突然將感染人數從原本的17人上修至139人，並傳出有第三個死亡案例。

多地首次發現

武漢衛生健康委員會1月20日凌晨通報稱，過去兩日在該市分別新認定59例和77例確診病例，其中1人死亡，重症和危重症36人。這讓武漢市累積確診的病例人數猛增至198人，死亡3人，治癒出院25人。

武漢首例病例來自華南海鮮市場。（AFP）

此外，北京和深圳也在1月20日凌晨分別通報2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。最新消息顯示，其中深圳有8例、浙江有5例、廣東有1例，引發中國社會高度關注。

英國廣播公司（BBC）20日稱，中國當局已經下發了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測。中國衛健委強調，「專家認為當前疫情仍可防可控」，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

目前來着中國和世界衛生組織的官方說法稱，暫時未有明顯證據顯示新型冠狀病毒出現人傳人。圖為武漢華南海鮮市場已被關閉。（AFP）

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）1月17日發表研究報告，指感染武漢感染不明肺炎病毒人數或遠高於正式通報的人數。英國專家估計實際數字或多達1723個。

對病毒了解仍十分有限

世界衛生組織、各國政府與中國官方已開始加強抑制新型冠狀病毒的相關工作。 初步研究結果顯示，這個新型冠狀病毒與2002與2003年間引發SARS的病毒屬同一個種類，雖然專家認為與造成SARS的病毒相比，這個新型冠狀病毒致命率較低。

更為緊急的是，目前各界對於病毒的起源以及人與人之間傳染率的了解仍十分有限。科學家們目前仍未了解該病毒來源於哪裏，儘管研究者普遍認為它應和此前的疫情類似，來自於一種動物。

世界衛生組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）19日稱，有證據表明武漢新病毒（世界衛生組織以將其命名為2019－nCoV）是有限度的人傳人，這與其他呼吸系統疾病， 尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。

有多嚴重？

冠狀病毒可能導致從輕微感冒到死亡之間的各種症狀，而這種新型病毒的強度，似乎介乎於這兩者之間。

冠狀病毒是一個範圍廣大的病毒家族，但是目前已知只有六種（這次的新型病毒將會是第七種）會感染人類。2002年，中國曾爆發嚴重急性呼吸道綜合徵（SARS，即「沙士」或「非典」）疫情，該疾病同樣由冠狀病毒引起。

泰國衛生部1月13日稱，自1月3日以來已有12人被隔離觀察，而實驗室樣本測試結果顯示，一名61歲的中國女性攜有該新型冠狀病毒，被隔離獲得治療，如今已經基本康復，可以返回中國了。該國衛生部長還表示，對於監測系統有信心，能夠把控局勢。（AP）

「當看到新的冠狀病毒時，我們想要知道症狀有多嚴重——這一次比類似感冒的症狀要更嚴重一些，而這是令人擔心的，但是它又不像『沙士』那麼嚴重，」愛丁堡大學的伍爾豪斯教授（Prof Mark Woolhouse）說。

目前，外界普遍關注該新型冠狀病毒是否會在人際間進行傳播。除了中國，日本、泰國、韓國、印度也確診出現病例。在亞洲，新加坡、韓國、台灣、泰國、日本、印尼，馬來西亞和菲律賓的機場已經加大了對來自武漢旅客的檢查力度。美國也開始在三藩市、洛杉磯以及紐約三處機場進行嚴查。