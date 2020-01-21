與特朗普對比明顯　德國林峰會默克爾一張照片引發討論

還記得G7峰會（2018年）上那張德國總理默克爾（Angela Merkel）與美國總統特朗普（Donald Trump）「對峙」的照片嗎？ 1月19日，默克爾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）又一次演繹了類似的有趣場景，但與之相比，「畫風」卻有點不一樣。

綜合媒體1月20日報道，鑑於近期利比亞國內的緊張局勢，一場利比亞問題國際會議19日在德國舉行，普京親自赴德參與磋商。值得注意的是，會議當天，俄新社駐克宮記者組在Twitter發布一張普京、默克爾以及埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi ）私下討論問題的照片。

1月19日的利比亞問題國際會議上，德國總理默克爾與俄羅斯總統普京、埃及總統塞西會談畫面。（AP）

俄羅斯RT電視台19日在報道俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）就磋商結果對外進行詳細說明一事時，特別選用了這張照片作為配圖。在這篇報道中，拉夫羅夫告訴記者，會議上達成的文件涵蓋解決利比亞危機需要努力的各個方面。 當天的會議持續了大約5小時。 「其中有一章專門討論安全問題，特別包括維持穩定停火制度應採取的措施。」

在19日召開的會議中，利比亞交戰雙方領導人以及包括英、法、德、俄、土等國家的領導人都出席。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則作為中國國家主席習近平特別代表參加。

楊潔篪（中）參會期間提出解決利比亞問題應着眼利比亞人民根本利益，立即實現全面停火。（AP）

「柏林峰會的首要問題是在利比亞實現停火，」一位不具名的美國國務院官員向路透社表示，「儘管還有其他事情，但當務之急非停火莫屬。」

作為柏林峰會的主辦國，德國對此次會議期待頗高。德國外長馬斯（Heiko Maas）在接受德國《圖片報》採訪時指出，歐洲與其他在地區內有影響力的國家均被德方邀請參與柏林峰會，是因為德國「必須確保利比亞不會成為第二個敘利亞」，「峰會可成為利比亞實現和平的第一步。」

1月19日，利比亞問題國際會議上，俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍交談。（Reuters）

美國《華盛頓郵報》稱，俄土試圖在利比亞擴大各自的影響力，美歐也希望在利比亞未來問題上有更大發言權，利比亞已經成為全球參與勢力最多的代理人戰爭的中心，除了角逐利比亞豐富的油氣資源和領土外，各方勢力還在這個中東國家進行意識形態和地緣政治野心的較量。

此前，2018年6月，七國集團（G7）峰會開幕後，默克爾發表在Instagram上的一張會議照片曾迅速引爆輿論，並被媒體解讀為默克爾與特朗普的「交鋒」。

2018年6月，七國集團（G7）峰會上，默克爾與特朗普「交鋒」畫面引爆輿論。（VCG）

照片中，特朗普被一群首腦和高官包圍，他坐在椅子上，雙手胸前交叉，表情嚴峻；默克爾雙手撐着桌面，直面特朗普，眼光盯着他；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）站在默克爾身邊，與默克爾一起「對峙」特朗普。 日本首相安倍晉三則站在幾個人中間，他與特朗普之間，隔着白宮安全顧問博爾頓（John Bolton）。照片中安倍抱臂胸前，看着默克爾和馬克龍，表情微妙，充滿不確定。