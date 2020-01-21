拆三打一　美國是要拉攏中俄專攻伊朗？

中俄伊三邊合作的地緣政治基礎愈加明顯，美國總統特朗普1月19日稱，與中俄處好關係對美國有利。

伊朗最高領袖哈梅內伊17日批評道，特朗普總統是一個「小丑」，他會把一把有毒的匕首刺向伊朗的後背。（AP）

據俄羅斯衛星網1月20日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）1月19日在德州美國農業部門代表發表演講時稱，華盛頓與莫斯科和北京保持良好關係對美國有利，但不能讓其他國家出於自己的利益利用美國。

特朗普還說，「與中國保持良好關係很好，與俄羅斯（保持良好關係）也很好，就像與其他許多國家那樣。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫2019年12月對華盛頓進行工作訪問後曾表示，特朗普意識到與俄羅斯建立良好關係的好處，但美國存在不同意這種觀點並干涉兩國之間建立聯繫的力量。

與此同時，《外交官》雜誌網站刊文表示，中國、俄羅斯和伊朗這三個國家曾於12月底在印度洋舉行第一次聯合海上演習。對此，伊朗外長表示，伊俄中三國軍演旨在維護波斯灣和平。

文章認為，三邊合作的地緣政治基礎顯而易見，這三個國家都與美國有着敵對的關係，並且越來越願意在安全領域採取聯合行動以展示自己的能力。

文章還稱，應注意到該地區這三個國家的主要利益的巧合。俄羅斯提出了自己的有關波斯灣集體安全之概念，並得到中國的支持。而伊朗正在準備「霍爾木茲和平倡議」。從這一角度出發，中國、伊朗和俄羅斯有利用三方海軍演習來表現日益加強的團結的動機。