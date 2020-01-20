蘇格蘭三兄弟划艇橫越大西洋　35日時間破世界紀錄

英國蘇格蘭有三兄弟合力划艇由歐洲橫渡大西洋至北美。3人用35日時間，終於在1月16日完成4,828公里旅程。他們是世上首批划艇渡海的三兄弟，亦是划艇渡過大西洋中最年輕的3人組合，其划艇速度更打破3人划艇渡過大西洋的紀錄。

麥克萊恩兄弟在最後20日的旅途上，因為手機的電線被海水和陽光弄壞，令他們失去音樂及電台等娛樂。幸而3人還懂樂器，能以風笛、口琴及夏威夷小結他自娛自樂。（Broar@Facebook）

26歲的傑米（Jamie MacLean）和21歲的拉克倫（Lachlan MacLean）都是大學生，他們與27歲的長兄尤恩（Ewan MacLean）組成團隊「Broar」，參加名為「Talisker Whisky Atlantic Challenge」的划艇比賽，同時希望為慈善組織「Feedback Madagascar」及「Children First」籌集到25萬歐元。

三人2019年12月12日在西班牙加那利群島（Canary Islands）出發，只用了35天9小時9分鐘時間，就抵達大西洋彼岸的北美洲安提瓜（Antigua），擊敗了很多4人及5人的划艇組合，成為整個比賽第三名，更打破了先前41日橫渡大西洋的三人划艇紀錄。

三兄弟在顛簸的旅途上，克服暈浪、電力問題、風暴、脫水及疲勞等等困難。尤恩賽後表示，比賽令他們兄弟三人更加親近。