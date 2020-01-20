孟晚舟引渡聽證會　4個問題你不得不知

中國華為副董事長孟晚舟引渡聆訊將展開，加拿大法庭當地時間1月20日將就這一案件是否符合在美國和加拿大同屬犯罪這一「雙重犯罪」引渡標準進行審理。

華為CFO孟晚舟引渡案預定1月20日在加拿大開庭。（AP）

據《紐約時報》1月20日報道，理清孟晚舟引渡美國聽證會的來龍去脈，有四個問題你不得不知道。

第一，孟晚舟被引渡的可能性

可能性高達99%。1999年加拿大對引渡法的修改——至今仍然受到人權組織的廣泛批評，意味着大約90%的引渡請求得到批准。

法律專家說，如果引渡請求被認為是出於政治動機，或者被引渡者可能面臨死刑，可拒絕美國引渡請求拒絕。

孟晚舟被捕後不久，特朗普總統表示，如果有助於跟中國達成貿易協議，他可能會考慮介入此案。孟晚舟的律師聲稱，這些說法「威脅並腐蝕了法治」，應該取消美國引渡孟晚舟的資格。

如果孟晚舟在引渡案中敗訴，她可以一直上訴到加拿大最高法院，這一過程可能會持續數年。這個案子最終會從法律領域轉到政治領域。針對孟晚舟的最終司法裁決將交給總理特魯多（Justin Trudeau）政府的司法部長，由他決定是否下令將孟晚舟送往美國。

第二，本周聽證會將發生什麼？

2019年1月，美國公布一份全面的起訴書，其中包括指控孟晚舟以欺詐手段欺騙四家銀行。華為被指通過一家子公司讓它們清算在伊朗的交易，這違反對伊朗的制裁，但華為對銀行隱瞞其與這家公司的關係。

在接下來的幾天裏，副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）將審查孟晚舟案件是否符合加拿大法律規定的引渡基本要求：她在美國被指控的罪行在加拿大構成犯罪。這就是所謂「雙重犯罪」的法律概念。

加拿大檢方正在重點調查孟晚舟2013年在華為同在伊朗開展業務的星通的關係問題上，是否向匯豐銀行的代表撒謊的指控。孟晚舟否認了這些指控。她的辯護律師認為，她被指控的罪行在加拿大不構成犯罪，因為加拿大沒有對在伊朗做生意的公司實施制裁。他們還聲稱，根據加拿大法律，匯豐不存在財務損失的風險，而這是欺詐罪名發生的先決條件。

如果法官裁定此案不符合雙重犯罪的要求，那孟晚舟可能會被無罪釋放。

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第三，案件接下來的走勢

最高法院將處理孟晚舟的法律團隊提出的另一個論點：第一次被拘留時，她的權利遭到了侵犯。

加拿大邊境官員盤問了她個3小時、沒收她的手機、向她索取密碼、搜查她的行李，然後逮捕她。她的律師認為，這意味着加拿大和美國進行「秘密刑事調查」。

如果法官發現孟晚舟的權利被侵犯，這個案子可能會被駁回。

辯方已經就孟晚舟被捕的方式對加拿大當局提起了單獨的民事訴訟，聽證會日期尚未公布。

被捕以來，孟晚舟一直處於24小時監控之下，必須在腳踝佩戴GPS追蹤器。（AP）

第四，如今的孟晚舟

孟晚舟是華為創始人任正非的長女。被捕之前，她是華為的首席財務官，還是該公司的董事會副主席。

自被捕以來，她的生活一直受到限制。她處於24小時監控之下，必須在腳踝佩戴GPS追蹤器。

目前，她住在該市富人區桑拿斯（Shaughnessy）一棟豪宅，價值約1400萬加元。

根據保釋條件，她可以在晚上11點宵禁前出門行動，包括前往附近的列治文市，那裏有一個多元化的華人社區，有供應中國各地佳餚的美食廣場以及充滿活力的文化生活。