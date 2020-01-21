美為何無法像搞垮蘇聯般擊垮中國　印媒：北京已學會與狼共舞

印媒刊出的書摘，美國當初對蘇聯奏效的戰略，如今對中國根本行不通。中國特色的社會主義要比蘇聯僵化的社會制度好得多，而且關鍵的是，中國已掌握如何在西方大棋局上博弈的技能。

隨着中國正在實現全面崛起，美國在經貿、軍事、人權等多個領域，對中國展開強勢遏制行動。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪舉行會晤。（Reuters）

印度《星期日衛報》（The Sunday Guardian）2020年1月18日刊出的書摘稱，過去10年來，東亞的力量平衡顯然朝着有利於中國的方向轉變。雖然華盛頓曾通過在軍力上投入更多資源埋葬了莫斯科，但這種情況不會發生在中國身上。

文章指出，在美國總統特朗普（Donald Trump）領導下，中國會被「遏制」的可能性很小，因為美國無法憑藉一己之力完成。美國在冷戰時期擊敗蘇聯，是得益於獲得眾多盟友的支持。而美國當初對蘇聯奏效的戰略，如今對中國根本行不通。

從中國自身來說，與蘇聯奉行的僵硬的社會制度相比，中國特色的社會主義要好得多，中共明智得多，會在必要時作出調整，以適應新的經濟和政治現實。

關鍵是，中國已掌握如何在西方大棋局上博弈的技能。若美國與西方不留神，北京很快會獲得優勢。中國已經證明自己可以在某些方面擊敗西方。如果中國變得足夠強大，會不會不僅主宰其他國家，而且能夠把自己的遊戲規則強加給世界其他國家呢？

文章稱，中美爆發貿易戰，並在政治、軍事和科技等多個領域展開競爭，表明中美關係可能正進入一種新常態。面對中國這個如此強大的對手，美國在政治、經濟、外交、軍事和技術政策上不惜一切代價贏得勝利的做法顯然是不可持續和不可實現的。特朗普的行事方式已經嚴重削弱了美國的領導地位，這並不符合美國的利益。

如今，在美國日益走向孤立主義道路，而中國卻走向多邊主義道路的情況下，若中國變得更加強大，那怎麼辦？

文章指出，在中美展開全面競爭的背景下，尋求展開真正的合作最終符合美國，也符合全世界的利益。美國應該放棄其不切實際的期望，即中國將改變自身或其與世界打交道的方式。

從中國的視角看，現在的做法行之有效。正是中國進行調整適應、提升和自我改造的能力，使其成為世界上第二重要的國家。