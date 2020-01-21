美媒：波音應付737 Max停飛危機　擬再借貸逾百億美元

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周二（21日）報道，美國波音公司正在與銀行洽商借貸100億美元（約777億港元）或以上，以應付公司因兩次737 Max墜機事故導致的成本上升問題；波音暫時未有回應。

波音737 Max停飛對美國整體經濟將造成巨大影響，737 Max的眾多供應商、航空公司及其他相關企業都會蒙受損失。（VCG）

報道引述知情人士透露，波音目前已從銀行獲得至少60億美元（約466億港元）的貸款，並且正在與其他貸款機構商討，冀獲得更多資金。737 Max停飛已有11個月之久，波音本月將暫停生產該型號客機，而集團的訂單下降至數十年來最低水平，累積成本已高達約100億美元。

華爾街分析員估計，波音在本月29日公布的全年和第四季業績，將反映737 Max停飛事件有關的額外費用，如果在今年6月或7月復飛，停飛的總成本可能高達200億美元（約1553億港元），當中還未包括墜機受害者家屬提出的訴訟和解金。

波音一直在努力處理兩宗墜機事故所造成的成本上升問題，首宗是2018年10月在印度尼西亞發生，另一宗於2019年3月發生在埃塞俄比亞，合共造成346人喪生。