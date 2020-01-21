孟晚舟戴電子腳鐐出席引渡聆訊　料激辯有否涉「雙重犯罪」

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟出席引渡到美國的聆訊，她周一（20日）身穿黑色波點連身裙、黑色大衣及露出電子腳鐐，上午離開寓所前往卑斯省最高法院，神情輕鬆，大批媒體在法庭外守候，她未有回應記者提問步入法院。

孟晚舟因為涉嫌詐欺而遭美國通緝，前年12月在溫哥華過境轉機時被捕。首階段聆訊預計需時至少4日，控辯雙方料將就孟晚舟有否在加國犯罪，符合在美國和加拿大同屬犯罪這一「雙重犯罪」引渡標準進行激辯；如果裁定符合「雙重犯罪」原則，6月將進入下一階段聆訊，屆時估計辯方會指控加拿大當局在孟晚舟被捕前侵犯其權利。據《紐約時報》周一（20日）報道，孟晚舟被引渡的可能性高達99%。

可一直上訴至加拿大最高法院

法律專家指出，如果引渡請求被認為是出於政治動機，或者被引渡者可能面臨死刑，就可拒絕美國引渡請求。當日孟晚舟被捕後不久，美國總統特朗普曾表示，如果有助於跟中國達成貿易協議，他可能會考慮介入此案；孟晚舟的律師表示，這些說法「威脅並腐蝕了法治」，應該取消美國引渡孟晚舟的資格。

在北京，外交部發言人耿爽再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，以切身的舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟讓她平安回國。

如果孟晚舟在引渡案中敗訴，她可以一直上訴到加拿大最高法院，這一過程可能會持續數年。