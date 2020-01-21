美商業顧問：中美首階段貿易協議　第一年失敗機會50%

美媒2020年1月20日的報道引述專家指出，中美貿易協議有50%機會在1年內崩潰。但他認為目前協議能為全球經濟消除一些不確定性，以及讓企業能做出它們去年暫擱的商業決定。

中國務院副總理劉鶴與美國總統特朗普1月15日在華盛頓簽署了第一階段貿易協議。（AP）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2020年1月20日的報道引述IMA Asia董事總經理馬丁（Richard Martin）表示：「美中『首階段』貿易協議有50%機會能存留——但第二年失敗的機會為25%。」

馬丁在接受CNBC節目「亞洲財經論壇」（Squawk Box Asia）訪問時指出，貿易協議有可能在這兩個時間範圍失敗的原因是：以往政府規定的交易的紀錄非常差，以及當中的條款能讓中國及美國一走了之。他說：「在政府規定貿易流方面，以往紀錄很差，這就是我們現在得到的結果。」

他補充說，如果雙方出現爭議，協議讓美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）「幾乎可以決定中國什麼時候違反規則並對它施加他想施加的任何懲罰。他說：「因此，這不是一個非常強大的裁決程序。 協議稱如果發生問題，它很可能以死亡告終。」