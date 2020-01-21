特朗普赴達沃斯出席世界經濟論壇　Twitter發文：美國是宇宙第一

中美第一階段貿易協議剛剛簽署，美國總統特朗普（Donald Trump）的自信心達到頂峰。他前往達沃斯參加年會，並在Twitter上寫道，美國現在是宇宙第一！

特朗普赴瑞士出席達沃斯經濟論壇前在推特上寫道，「我們現在是宇宙第一」（Twitter@realDonaldTrump ）

達沃斯世界經濟論壇年會21日在瑞士達沃斯舉行。當地時間20日晚，美國總統特朗普透露將前往達沃斯出席相關活動，他在Twitter帳戶發文：「出發前往瑞士達沃斯，與世界與商界領袖會面，給美國帶來好的政策以及額外數千億美元！我們現在是宇宙第一，遙遙領先！！」

達沃斯論壇一向被認為是全球化的重要推手，在世界經濟面臨下行風險，多邊主義和自由貿易遭遇嚴重挑戰背景下，全球化何去何從引發了眾多反思。

韓國《首爾新聞》認為，世界秩序正進入新時代，由於美國的「主動放棄」，在全球貿易、氣候變化、安全等領域，世界領導力正在出現空白。特朗普在達沃斯的演講很可能對美中第一階段經貿協議自賣自誇，並藉此影響美歐貿易談判。中國副總理韓正也將發表演講，中方將重申反對貿易戰和單邊主義、倡導多邊合作的立場。

美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，特朗普和瑞典青少年氣候變化活動人士、《時代》周刊年度人物桑伯格成為了今年達沃斯論壇的「頭牌明星」。會議組織者稱特朗普21日將發表一次「特別演講」，闡述他標誌性的民粹主義觀點。兩個小時後，桑伯格將就如何避免「氣候災難」進行演講。帶領美國退出氣候變化《巴黎協定》的特朗普將在氣候變化方面遭到激烈的挑戰。

法國《費加羅報》稱，特朗普是在缺席一年後再度與會，而這位反全球化人物出現在達沃斯論壇這個全球化平台，「怎麼看都像是來拆台而非捧場的」。