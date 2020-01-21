比武漢肺炎疫情蔓延更可怕的　中國打破沉默回應三大敏感問題

當武漢肺炎疫情呈現蔓延之勢時，中國打破沉默首次回應三大敏感問題。可見，比疫情蔓延更可怕的是人心惶惶。

1月8日，武漢肺炎疫情始發地的海鮮市場現已關閉。（AFP）

疫情發生後，中國國家主席習近平作出「全力防控和全力救治」的八字重要指示。他表示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作。要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。

習近平還把這場疫情防控的「保衛戰」上升至維穩的高度，他稱，要及時發布疫情信息，深化國際合作。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

中國國務院總理李克強作出批示，各相關部門和地方要全力以赴做好防控工作，落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。加快查明病毒源頭和感染、傳播等機理，及時客觀發佈疫情和防控工作信息，科學宣傳疫情防護知識。做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。

根據習近平指示和李克強要求，國務院聯防聯控機制1月20日召開電視電話會議，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行全面部署。國家衛生健康委成立新型冠狀病毒感染的肺炎應對處置工作領導小組，指導地方做好疫情應對處置工作。

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北京方面打破沉默，首次發聲回應外界擔憂的三大敏感問題。在中國外交部20日例行記者會上，記者提問聚焦在武漢肺炎疫情的三個方面。第一，誤報和瞞報是否存在。第二，疫情傳播途徑是否人傳人。第三、疫情如何有效防控。

中國外交部發言人耿爽對上述問題進行回應。耿爽強調，疫情發生以來，中方本着嚴肅認真專業的態度予以積極處置，制定嚴密的防控方案，全力救治患者，做好密切接觸者管理，深入開展流行病學調查，對外及時發布疫情防治有關信息，並積極開展防病知識宣傳。

他稱，「我們第一時間向世衛組織分享新型冠狀病毒基因排序信息。在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙、多邊渠道與各方保持密切溝通，加強合作，全力應對。如果其他國家也發現相關疑似輸入型病例，我們歡迎第一時間通過官方渠道向中方通報情況，促進聯防聯控。」

他還表示，「至於你提到中方將採取哪些措施防止疫情擴散，我可以告訴你的是，目前武漢地方政府已經採取了出境離漢人員管控措施，具體情況建議你向主管部門和有關地方政府了解。」

最後，耿爽回應該病毒是否人際傳播的問題時稱，「你這個問題比較專業，建議你向主管部門詢問。」

1月20日，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士表示，「根據目前的資料，新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人，在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了新型冠狀病毒肺炎，現在可以說，肯定的，有人傳人現象，值得我們警惕。」