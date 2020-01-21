伊朗外長取消出席達沃斯世界經濟論壇

世界經濟論壇（World Economic Forum）1月21日至24日在瑞士達沃斯（Davos）舉行。伊朗外交部發言人1月20日表示，外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）取消出席年會，原因是主辦組織「突然改變」會議安排。

伊朗外交部長扎里夫取消出席達沃斯世界經濟論壇，原因是主辦組織「突然改變」會議安排。（美聯社）

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）20日稱，扎里夫「原本計劃出席」，但主辦方「突然改變」會議安排，「而那不是我們先前商定的議程」，所以扎里夫不會出席。穆薩維沒有發佈更多細節。

路透社援引年會組織者的話稱，與會嘉賓名單中已經沒有扎里夫。扎里夫取消行程後，將沒有伊朗官員出席年會。法新社報道，扎里夫缺席，意味着伊朗方面和特朗普在本屆年會上沒有碰面機會。

今年是達沃斯世界經濟論壇創立50周年，主題是「凝聚全球力量，實現可持續發展」。2020年年會有來自117個國家的3,000多位政治、經濟等各界精英參與，包括美國總統特朗普（Donald Trump）、德國總理默克爾（Angela Merkel）等53位國家領導人。