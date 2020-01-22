【武漢肺炎】外交部稱中國將出席世衛1月22日緊急會議

武漢肺炎疫情在全球範圍內蔓延的實時動態數據不斷更新，北京方面直接回應有關武漢封城的說法。此外，22日晚間有場特別重要的疫情防控會議即將召開。

武漢肺炎疫情呈蔓延之勢，不時會傳出武漢封城的說法。圖為武漢漢口火車站一家老小在春運回家途中。（AP）

中國外交部網站1月21日的例行記者會透露出兩則重要資訊，其一，武漢封城是真是假。其二，有場中國不能缺席的重要會議在22日召開。

與會記者比較關心的問題之一是武漢的出入境管控，記者連續三次提出同類問題「鑑於現在已確認新型冠狀病毒可以通過人際傳播，中方是否會對離開武漢的人員加強防控？」「你說中方對出入武漢的人員加強管控，中方對準備去武漢過春節的人有什麼建議？」「你是說所有在武漢的人都被禁止離開武漢嗎？」

外交部發言人耿爽逐一進行回應，特別是最後有關武漢封城的傳聞更是給出了直接的答案。

耿爽回答道，「昨天我已經介紹過了，武漢地方政府已經採取了出境離漢人員的管控措施。我今天看到的最新消息是，武漢地方政府已經對出入武漢的人員加強了管控。具體情況建議你向有關部門和地方政府了解詢問。」

他又回應稱，「這些問題你更應該向中方主管部門和有關地方政府詢問。我這裏能告訴你的是，為了應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，中方制定了嚴密的防控方案，作了全面部署，我們將堅決遏制疫情蔓延的勢頭。」

最後，耿爽說，「我剛才說的是，目前，武漢地方政府已經對出入武漢的人員加強了管控。我理解，是在他們離開和進入武漢的時候進行一些檢查，不是全面禁止出入。具體情況，還是建議你向地方政府去詢問。」

武漢肺炎疫情爆發至今，中國官方的態度已經非常明確，連日來中國各地區的疫情防控都是緊緊圍繞着中國國家主席習近平做出的「堅決遏制疫情蔓延勢頭」的重要指示，全面部署和認真落實「全力防控」和「全力救治」這八個字。

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此外，另有記者詢問「據報道，世界衛生組織（WHO）宣布將就新型冠狀病毒肺炎疫情召開會議，中方是否會派代表參加？將派誰出席？」

這是一場中國絕對不能缺席的重要會議，發言人耿爽表示，「據我了解，北京時間1月22號晚上，中方將應世衛組織邀請，與其他受疫情影響的國家一道，參加《國際衛生條例》突發事件委員會會議。與會各國、世衛組織以及有關專家將在會上分享疫情信息，並對疫情進行科學研判。」