馬來西亞擬參考中國模式　低價推出5G頻譜

馬來西亞通訊與多媒體委員會主席表示，政府決定放棄5G拍賣環節的鉅額收益，借鑑中國模式，以及用華為設備，將運營商的投資成本降到最低，搶灘5G。

彭博社1月22日報道，馬來西亞通訊與多媒體委員會（Malaysian Communications and Multimedia Commission，MCMC）主席伊沙克（Al-Ishsal Ishak）稱，當地借鑑中國2019年鋪建第五代移動網絡（5G）的模式，在推出5G電訊服務時，將運營商的投資成本降到最低。

伊沙克表示，政府決定採用優惠政策，放棄拍賣5G頻譜環節和收益，直接分配給營運商聯盟、2020年4月開始試營運電訊服務。MCMC本月預計，5G商業服務將在第三季度投入使用。

伊沙克認為，馬來西亞政府的決定，將避免增加5G基建費用，讓消費者收益，「我們不收沒必要的成本費。」營運商只需要繳納基站費，一個基站「幾千令吉」。

彭博社指出，馬來西亞的方法和中國相同，但德國、意大利、印度和美國都在推廣5G時仍收取拍賣頻譜的費用，價值數十億美元。而且馬來西亞或可能為了令當地電訊公司降低成本，可能使用被美國封殺的華為產品。伊沙克強調，美國在該問題上沒有給馬來西亞壓力。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mohamad Mahathir）2019年5月曾表示，當地「盡可能」使用華為設備，形容它「和美國技術比，優勢顯著。」