韓正與特朗普在達沃斯論壇就貿易問題互相指責

在美國和中國達成貿易休戰一周後，本周兩國在國際舞台相互指責對方挑起貿易戰。這種各執一詞的狀況凸顯出圍繞中國2001年加入世界貿易組織（WTO）以來的歷程有着截然不同的解讀。

《華爾街日報》2020年1月22日報道稱，在美國和中國達成貿易休戰一周後，本周（1月20日至26日）兩國在國際舞台相互指責對方挑起貿易戰。

「在我當選前，中國的掠奪性做法破壞了所有各方的貿易活動——沒有人對此採取任何措施，」美國總統特朗普（Donald Trump）對參加達沃斯世界經濟論壇的全球精英發表演講時表示，「美國面對着這個問題。」

幾小時後，中國國務院副總理韓正在世界經濟論壇致辭，將美國描述為規則破壞者（儘管沒有點名），稱中國是現有世界秩序的真正守護者。韓正表示：「即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水平開放的腳步也不會停滯，中國決不會步其後塵、走『逆全球化』的回頭路。」

報道稱，這種各執一詞的狀況凸顯出圍繞中國2001年加入WTO以來的歷程有着截然不同的解讀。對中國而言，加入世貿帶來了巨大的好處，提供了將市場力量注入經濟的關鍵動力，同時又確保中國可以進入外國市場、獲得技術和專長。

世界其他國家起初將中國加入WTO視為福音，認為加加入世貿後中國將向海外投資開放市場並減少貿易壁壘。不過隨着時間的推移，外界的看法出現改變，許多批評人士目前認為，中國加入WTO存在深層次的缺陷。因為這使得中國可以藉助讓本幣貶值在外國獲得市場份額，同時通過廣泛的差別對待舉措讓國內市場免受影響。中國沒有處理一些最讓西方政府和公司不滿的做法，包括補貼和強制技術轉讓等。

特朗普政府官員還反對國家貿易救濟舉措適用WTO爭端解決機制的規定。該機制是一套繁瑣的法律程序，中國很快掌握了訣竅，這削弱了美國的影響力。

報道指出，有鑑於此，上周達成的「第一階段」協議可能成為一個分水嶺，是迄今為止美國為重設對華往來的規則所做出的最有力行動。目前存在兩種可能的結果。樂觀的情況是，中國最終按加入WTO時美國官員曾期望的方式做出改變，並對經濟和市場採取更加西式的管理。悲觀的情況是，中國未能實現加入WTO後與美國經濟融合。