【武漢肺炎】WHO：未構成國際關注的突發公共衛生事件　十天再議

世界衛生組織1月23日就新型冠狀病毒疫情再次在日內瓦召集緊急委員會會議。委員會認為，這一疫情「毫無疑問在中國是一個緊急情況，它尚未成為、但有可能成為全球性的衛生緊急情況。」 委員會決定在10天內或更早，再次討論新型冠狀病毒疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」

1月23日，中國武漢市火車站嚴查新型冠狀病毒。（AP）

在緊急委員會今天舉行會議後，世衛組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）向媒體表示，他今天將不宣布新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。

他表示，與昨天的第一次緊急委員會會議一樣，專家委員們存在分歧。

他說：「毫無疑問，這在中國是一個緊急情況，它尚未成為、但有可能成為全球性的衛生緊急情況。」

他進一步表示，世衛組織的風險評估是：這一疫情在中國有「非常高」的風險，在區域和全球範圍內有「高」風險。

世衛組織目前收到的報告共有584個病例，包括17例死亡。其中575個病例和所有死亡病例都在中國。日本、韓國、新加坡、泰國、美國和越南也報告出現確診病例。

1月23日，中國宣布武漢全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉。（微博@新華視點）

譚德塞表示，根據目前掌握的信息，這種新型冠狀病毒可以導致嚴重的疾病，並且可以致人死亡，儘管對於大多數人來說，癥狀會減輕。在感染者中，四分之一的患者經歷了嚴重的疾病。大多數死者都有潛在的健康狀況，例如高血壓、糖尿病或心血管疾病，他們的免疫系統因而受到削弱。

他還表示，根據現有信息，中國存在人際之間的傳播，但目前看來，這種傳播似乎僅限於照顧感染患者的家人和衛生工作者。

他說：「目前，還沒有證據表明人際傳播會擴散到中國之外，但這並不意味着這種情況不會發生。我們還有很多未知的情況。我們不知道這種病毒的來源，我們不了解它的傳播方式，我們也不完全了解它的臨床特徵或嚴重程度。」

譚德塞表示，在中國其他地區和其他國家可能還會出現更多的病例。

他指出，中國採取它認為適當的措施來遏制冠狀病毒在武漢和其他城市的傳播。他表示，世衛組織希望這些措施有效並且持續時間短。目前，世衛組織不建議對旅行或貿易進行更廣泛的限制。

作為全面的控制措施的一部分，世衛組織建議在機場進行出口檢查。同時，所有國家都應採取措施檢測冠狀病毒病例，包括在醫療機構中。

美國西雅圖機場開始嚴查在中國及其周邊國家爆發的新型冠狀病毒。（AP）

緊急委員會建議

委員會表示準備在大約10天後再召開會議，或者在總幹事認為有必要時更早召開會議。

委員會敦促通過包括中國專家在內的世衛組織國際多學科專家團支持正在進行的努力。專家團將審查和支持以下工作：調查疫情的動物來源，人際之間的傳播程度，在中國其他省份的篩查工作，在這些地區加強對嚴重急性呼吸道感染的監測，以及加強遏制和緩解措施。專家團將向國際社會提供信息，以幫助了解情況及其對公共衛生的潛在影響。

世衛組織應繼續提供一切必要的技術和業務支持，以應對這一疫情，促進與這種新型冠狀病毒相關的研究和科學發展。

世衛組織建議中國：

加強合理的公共衛生措施，以遏制和緩解當前的疫情；

在整個農曆新年期間，加強監督，積極發現案例；

與世衛組織及其合作夥伴合作進行調查，了解疫情的演變，包括新型冠狀病毒的來源，特別是動物宿主和涉及人畜共患疾病傳播的動物，了解人際傳播的全部潛力、與感染相關的臨床特徵以及降低發病率和死亡率所需的治療方法；

繼續與世衛共享所有病例的完整數據，包括基因組序列以及任何衛生保健工作者感染或聚類感染的詳細資訊。